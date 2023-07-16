Венгер о трансферах «Арсенала»: «Мне приходилось выкручиваться вообще без денег. Сейчас мы в хорошем финансовом положении и, верю, станем чемпионами»
Арсен Венгер поддержал решение «Арсенала» купить Деклана Райса за 105 млн фунтов.
«Думаю, это хорошее вложение. В целом, как мне кажется, клуб сделал хорошие покупки, пришли уже зрелые игроки, в возрасте 23-24 лет, но все еще молодые, способные остаться в команде на несколько лет.
После прошлого сезона команда будет под еще большим давлением, но она многому научилась и может показать, что способна с этим давлением справляться.
Мне приходилось выкручиваться вообще без денег, приходилось искать другой путь. Сейчас же «Арсенал» находится в хорошем финансовом положении и приобрел тех, кто, по его мнению, поможет выиграть чемпионат.
Я верю в то, что мы станем чемпионами, все просто», – сказал бывший главный тренер «канониров» в интервью Eurosport.
Венгер был новатором и топ тренером в конце 90х начале 2000х, а потом он просто устарел. САФ не устарел с годами, а Венгер устарел и его футбол не работал.
Бедняга, последние крохи подбирал, выкручивался как мог.
Это у кого тех времен был хуже состав?)
Из топ-6.
РВП, Эвра, Фердинанд, Кэррик, Рафаэль, Валенсия, Руни, Эванс, Видич, Клеверли, Янг, Кагава,
Уэлбек, Джонс, Гиггз, Смоллинг.
Пеп и МС бы сдохли от зависти от такого состава.
Ради интереса состав Арсенала 2017/2018 с которым Венгер не попал даже в ЛЧ
Джака капитан и лидер сильной сборной Швейцарии, Бельерин защитник сборной Испании, Ляказетт нападающий из-за чьего не вызова на ЧМ Дешама поносило пол футбольной Европы, Уэлбек нап с которым САФ выигрывал АПЛ, Монреаль и Колашинац вполне стабильные игроки, Мустафи чемпион мира за которого Венгер 40 млн заплатил, Ивоби внебрачный сын Венгера другой причины его выходов на поле я не вижу, Озил ключевой игрок чемпионской Германии и возможно сильнейший разыгрывающий на тот момент, Косельни игрок основы сборной Франции и только травма перед ЧМ не позволила поехать в Россию, Рэмзи игрок на Евро 2016 был одним из сильнейших игроков на турнире, Уилшер которого Венгер там чуть ли не с Месси сравнивал, Санчес один из лучших игроков АПЛ, Обамеянг лучший бомбардир Бундеслиги. И в клубе например был Жиру, которого Венгер выкинул в том сезоне, а Жиру летом 2018 выиграет чемпионат мира.
Да ужасный состав был у Арсенала, а МЮ только за счет силы состава выигрывали.