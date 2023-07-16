Арсен Венгер поддержал решение «Арсенала» купить Деклана Райса за 105 млн фунтов.

«Думаю, это хорошее вложение. В целом, как мне кажется, клуб сделал хорошие покупки, пришли уже зрелые игроки, в возрасте 23-24 лет, но все еще молодые, способные остаться в команде на несколько лет.

После прошлого сезона команда будет под еще большим давлением, но она многому научилась и может показать, что способна с этим давлением справляться.

Мне приходилось выкручиваться вообще без денег, приходилось искать другой путь. Сейчас же « » находится в хорошем финансовом положении и приобрел тех, кто, по его мнению, поможет выиграть чемпионат.

Я верю в то, что мы станем чемпионами, все просто», – сказал бывший главный тренер «канониров» в интервью Eurosport.