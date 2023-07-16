Венгер о трансферах «Арсенала»: «Мне приходилось выкручиваться вообще без денег. Сейчас мы в хорошем финансовом положении и, верю, станем чемпионами»

Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Деклан Райс Футбол

Арсен Венгер поддержал решение «Арсенала» купить Деклана Райса за 105 млн фунтов.

«Думаю, это хорошее вложение. В целом, как мне кажется, клуб сделал хорошие покупки, пришли уже зрелые игроки, в возрасте 23-24 лет, но все еще молодые, способные остаться в команде на несколько лет.

После прошлого сезона команда будет под еще большим давлением, но она многому научилась и может показать, что способна с этим давлением справляться.

Мне приходилось выкручиваться вообще без денег, приходилось искать другой путь. Сейчас же «Арсенал» находится в хорошем финансовом положении и приобрел тех, кто, по его мнению, поможет выиграть чемпионат.

Я верю в то, что мы станем чемпионами, все просто», – сказал бывший главный тренер «канониров» в интервью Eurosport.

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31 комментарий

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angliiskiilion
Венгер 20 сезонов из 22 затаскивал Арсенал в ЛЧ не тратя огромные суммы, просто гений
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Владислав Горшенин
Ответ angliiskiilion
Венгер 20 сезонов из 22 затаскивал Арсенал в ЛЧ не тратя огромные суммы, просто гений
И при этом играли вполне в себе симпатичный футбол . Венгер легендарный дед , что уж тут говорить )
+61
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kokomelon
Еще раз доказывает, какой крутой тренер. С Шамахами, Бендтнерами, Фримпонгами постоянно играл в ЛЧ
+62
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HI MARS
Наследники тратят сбережение деда
+14
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Josef Steiner
Ответ kokomelon
Еще раз доказывает, какой крутой тренер. С Шамахами, Бендтнерами, Фримпонгами постоянно играл в ЛЧ
С Яя Саного в старте против Баварии :))
+13
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Артур Азимов
Ответ Артем Алмазов
Нет, не в симпатичный
а в какой тогда? Открой топы самых красивых голов АПЛ и четверть будет Арсенала. Многие тут начали болеть за клуб не за численные показатели, а за эстетичность игры.
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Jlaw
Ответ HI MARS
Наследники тратят сбережение деда
Арсенал выплатил деньги за стадик, теперь тратит
+7
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gninnur esrever*
рис купили, осталось купить яиц
+5
-1
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Artuom Batishev
Ответ Тухель
Озил, Санчес, Джака, Ляказетт, Обамеянг, Мустафи все купленные больше 40 млн и Перез, Чемберс, Уэлбек и т.д. купленные за 20+ млн передают привет. Да в одно время Арсеналу приходилось экономить, но в последние сезоны Венгер тратил на уровне топ клубов АПЛ, а результата в АПЛ и не было.
Ну так он и говорит о большинстве своих сезонов. Несколько сезонов с большими тратами явно не изменят полностью картины.
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Тухель
Ответ Artuom Batishev
Ну так он и говорит о большинстве своих сезонов. Несколько сезонов с большими тратами явно не изменят полностью картины.
Еще как изменят. Последние сезоны разрушили сказку что если дать Венгеру денег он всех нагнет. Ему дали денег, дали одних из лучших игроков на своих позициях в мировом футболе и где результаты в АПЛ? Их нет.
Венгер был новатором и топ тренером в конце 90х начале 2000х, а потом он просто устарел. САФ не устарел с годами, а Венгер устарел и его футбол не работал.
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#SharkTeam
Сезон Лестера конечно сильно ударил
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terskiy
Озил, Ляказетт, Санчес, Джака, Мустафи, Чамберс, Уэлбек, Паулиста, Перес - 300 млн. евро вместе взятые.

Бедняга, последние крохи подбирал, выкручивался как мог.
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Mykytka
Ответ Vitto
Скорее позорился, так у конкурентов за 4 место составы были хуже.
Да?
Это у кого тех времен был хуже состав?)
Из топ-6.
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Тухель
Ответ Artuom Batishev
Ну во первых появились тогда и другие клубы с большими тратами - Челси, МС. Во вторых, дали одних из лучших? Когда? В начале нулевых, Непобедимые, были действительно топсостав с одними из лучших на своих позициях. А после никогда у Арсенала такого состава небыло. Были лишь отдельные топ-футболисты, но никогда во всех линиях уже не получалось.
Чисто поржать перечислю супер топов во всех линиях в МЮ 2012/2013 игроки проведшие больше 1000 минут в АПЛ
РВП, Эвра, Фердинанд, Кэррик, Рафаэль, Валенсия, Руни, Эванс, Видич, Клеверли, Янг, Кагава,
Уэлбек, Джонс, Гиггз, Смоллинг.
Пеп и МС бы сдохли от зависти от такого состава.
Ради интереса состав Арсенала 2017/2018 с которым Венгер не попал даже в ЛЧ
Джака капитан и лидер сильной сборной Швейцарии, Бельерин защитник сборной Испании, Ляказетт нападающий из-за чьего не вызова на ЧМ Дешама поносило пол футбольной Европы, Уэлбек нап с которым САФ выигрывал АПЛ, Монреаль и Колашинац вполне стабильные игроки, Мустафи чемпион мира за которого Венгер 40 млн заплатил, Ивоби внебрачный сын Венгера другой причины его выходов на поле я не вижу, Озил ключевой игрок чемпионской Германии и возможно сильнейший разыгрывающий на тот момент, Косельни игрок основы сборной Франции и только травма перед ЧМ не позволила поехать в Россию, Рэмзи игрок на Евро 2016 был одним из сильнейших игроков на турнире, Уилшер которого Венгер там чуть ли не с Месси сравнивал, Санчес один из лучших игроков АПЛ, Обамеянг лучший бомбардир Бундеслиги. И в клубе например был Жиру, которого Венгер выкинул в том сезоне, а Жиру летом 2018 выиграет чемпионат мира.
Да ужасный состав был у Арсенала, а МЮ только за счет силы состава выигрывали.
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Артур Азимов
Ответ Тухель
Еще как изменят. Последние сезоны разрушили сказку что если дать Венгеру денег он всех нагнет. Ему дали денег, дали одних из лучших игроков на своих позициях в мировом футболе и где результаты в АПЛ? Их нет. Венгер был новатором и топ тренером в конце 90х начале 2000х, а потом он просто устарел. САФ не устарел с годами, а Венгер устарел и его футбол не работал.
Для того чтобы нагибать, нужны футболисты мирового уровня на большинстве позициях, а не 3 на всю команду с запасными. Стоит такому игроку вылететь - команда валится. Сколько раз такое уже было при Венгере - устанешь перечислять... Самый яркий пример для меня - связка Касорла + Коклен(!), как же они играли...
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Тухель
Ответ CriminalJoint62
Пусть не обманывает, в последних 5 сезонах он потратил больше всех денег в АПЛ и не выиграл ни одного трофея
Кубок Англии Арсенал стабильно брал в последние сезоны Венгера. Но тратил да много на это.
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