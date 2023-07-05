«Арсенал» поставит Венгеру памятник возле «Эмирейтс»
Арсену Венгеру поставят памятник возле стадиона «Эмирейтс».
По информации The Athletic, над бронзовой скульптурой Венгера уже ведется работа по особому заказу «Арсенала». Памятник планируется установить к 20-й годовщине сезоне-2003/04, который «Арсенал» под руководством Венгера провел без единого поражения в чемпионате.
Арсен Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. При нем клуб трижды выигрывал чемпионат Англии и по 7 раз становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Он слишком верил в своих игроков,он любил их.
Но они либо были «травматами» , либо сбегали при первой возможности.
Тем не менее,он подарил нам НЕПОБЕДИМЫХ.
Он вывел имя Арсенал,как бренд,на абсолютно новый уровень…
Спасибо за всё Арсен,хороший тренер и великий человек!