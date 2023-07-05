«Арсенал» поставит Венгеру памятник возле «Эмирейтс»

Арсену Венгеру поставят памятник возле стадиона «Эмирейтс».

По информации The Athletic, над бронзовой скульптурой Венгера уже ведется работа по особому заказу « ». Памятник планируется установить к 20-й годовщине сезоне-2003/04, который «Арсенал» под руководством Венгера провел без единого поражения в чемпионате.

был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. При нем клуб трижды выигрывал чемпионат Англии и по 7 раз становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.