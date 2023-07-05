«Арсенал» поставит Венгеру памятник возле «Эмирейтс»

Теги Арсен Венгер Эмирейтс премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Арсену Венгеру поставят памятник возле стадиона «Эмирейтс».

По информации The Athletic, над бронзовой скульптурой Венгера уже ведется работа по особому заказу «Арсенала». Памятник планируется установить к 20-й годовщине сезоне-2003/04, который «Арсенал» под руководством Венгера провел без единого поражения в чемпионате.

Арсен Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. При нем клуб трижды выигрывал чемпионат Англии и по 7 раз становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

37 комментариев

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Доминатор3000
Последние годы,испортили о нём впечатление.
Он слишком верил в своих игроков,он любил их.
Но они либо были «травматами» , либо сбегали при первой возможности.
Тем не менее,он подарил нам НЕПОБЕДИМЫХ.
Он вывел имя Арсенал,как бренд,на абсолютно новый уровень…
Спасибо за всё Арсен,хороший тренер и великий человек!
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DolJun
давно пора
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corazón blanco
Заслужил. Легенда Арсенала, а футбол какой ставил - просто эстетическое удовольствие. Даже с Шамахами в составе пытался выстроить красивый атакующий и комбинационный футбол.
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Павел Варламов
Безусловно легенда канониров, заслуживает, все болельщики Арсенала должны поддерживать эту идею
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Н.Ф.
В пуховике.
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Los Galácticos
Венгер будет изображен в своем фирменном пуховике :)
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rewind
Ответ За Валенсию с 1999
Гандболисту когда поставят?
если ты про Анри, то уже стоит.
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udiekemen
Достойно!! Заслужил как никто другой
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Billy_Shears
Ответ Direct free kick
Гол рукой Косельны, гол в финале ЛЧ с левого штрафного и так далее
Ага, финал ЛЧ был куплен Арсеналом..
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Милан137
Пуховик Венгера на Эмирейтс ...
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Как б я не относился к нему - а я не люблю его за слабохаратерность, - но он легенда и жемчужина истории мирового футбола. Заслужил, бродяга.
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Unreal Thierry
Ответ Доминатор3000
Последние годы,испортили о нём впечатление. Он слишком верил в своих игроков,он любил их. Но они либо были «травматами» , либо сбегали при первой возможности. Тем не менее,он подарил нам НЕПОБЕДИМЫХ. Он вывел имя Арсенал,как бренд,на абсолютно новый уровень… Спасибо за всё Арсен,хороший тренер и великий человек!
Ещё финал ЛЧ-2006 с рекордной сухой серией в плей-офф был супердостижением. Все шансы были Барсу обыграть тогда.
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Direct free kick
Ответ Кефир- гантели
Как толкатеся с Моуриньо.
Хорошо великий Моуриньо унижал бухгалтера
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Милан137
Ответ r9naldo1
Нужно поставить как он поднимает золотой кубок АПЛ. Единственный в своем роде Арсен Венгер, с единственным золотым кубком в истории АПЛ
А почему золотой ?
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Direct free kick
Ответ Billy_Shears
Ну он не из тех "супер тренеров", которым закупают супер игроков и судей..
Гол рукой Косельны, гол в финале ЛЧ с левого штрафного и так далее
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Billy_Shears
Ответ Виталий Ан
Да простят меня болельщики Арсенала, никогда не видел в нем супер тренера. Достаточно посредственный тренер который ставил атакующий футбол ( за что спасибо). Прада часто клуб продавал лидеров. Все же к великим очень сложно отнести. Зато как никто другой раскрывал молодежь. И всегда держал планку.
Ну он не из тех "супер тренеров", которым закупают супер игроков и судей..
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Кефир- гантели
Ответ Los Galácticos
Венгер будет изображен в своем фирменном пуховике :)
Как толкатеся с Моуриньо.
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Ready2riot
Ответ Los Galácticos
Венгер будет изображен в своем фирменном пуховике :)
Там был пуховик
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Милан137
Ответ Aleksandr Khachoyan
Это называется клуб пошел дальше. И его не уволили если что. Ему дали возможность уйти самостоятельно. Жестоко конечно после 22 лет в клубе, но клуб нуждался в перестройке
Да он дед уже был труха сыпалась 4 место за счастье уже считали 🤦‍♂️ ...
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Andrey Yaroslavtsev
Заработал.
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avolida
Первая звезда зала славы Арсенала. Все по делу. Давайте статую в пиджаке и (красном) галстуке. Праймовый Венгер ассоциируется у меня именно с таким луком.
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Morning Again
Венгер как никто другой заслуживает этого
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DENBO
Легенда. Лично меня именно футбол Венгера влюбил в эту потрясающую игру) Спасибо деду)
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