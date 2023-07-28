Беллингем освободит в «Реале» место для игрока не из ЕС благодаря ирландскому паспорту
Ирландские корни Джуда Беллингема помогут «Реалу» освободить место в заявке.
Как передает Marca, клуб ждет от ирландского посольства подтверждения тому, что паспорт, выданный хавбеку в Ирландии, позволяет зарегистрировать его как футболиста из Евросоюза.
После получения соответствующего документа «Реал» сможет освободить одно место для игрока не из ЕС.
Беллингем оформил двойное гражданство благодаря тому, что родители его отца – из Ирландии. Сам хавбек имел возможность выступать за национальную команду этой страны, но предпочел Англию, в которой родился сам.
Со статистикой выступлений 20-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
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