Беллингем освободит в «Реале» место для игрока не из ЕС благодаря ирландскому паспорту

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига сборная Ирландии по футболу Джуд Беллингем Футбол

Ирландские корни Джуда Беллингема помогут «Реалу» освободить место в заявке.

Как передает Marca, клуб ждет от ирландского посольства подтверждения тому, что паспорт, выданный хавбеку в Ирландии, позволяет зарегистрировать его как футболиста из Евросоюза.

После получения соответствующего документа «Реал» сможет освободить одно место для игрока не из ЕС.

Беллингем оформил двойное гражданство благодаря тому, что родители его отца – из Ирландии. Сам хавбек имел возможность выступать за национальную команду этой страны, но предпочел Англию, в которой родился сам.

Со статистикой выступлений 20-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев

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войд
Беллингем обязан заиграть на гениальном уровне)
+37
-3
+34
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fellx
После неудачи с трансфером Азара судьба должна была вернуть должок Реалу) По хожу Джуд станет топовым трансфером, чует сердце)
+38
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+32
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fellx
Ответ Pakazs
Должок за судейские ЛЧ когда вернете? Судьба им должна блин..
Нам говорили, что после внедрения ВАР Реал станет середняком. Итог - победа в ЛЧ на изях, ради победы в котором тот же МанСити потратил больше лярда лишь на трансферы, а там еще и инфраструктура и оплаты на обход фейр плея. Успокойтесь уже
+19
-3
+16
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AlbertDav
С Кроссом и Модричем многому научится, окрепнет и будет топом
+13
-2
+11
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JealousOne
Ответ AlbertDav
С Кроссом и Модричем многому научится, окрепнет и будет топом
Он и так топ, никто бы не отвалил 130 лямов за не топа
+11
-2
+9
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Мексиканская песня
Ирландия. Паспорт. Мадрид.
+6
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Hala Madrid
Ответ Barca_mania
а мне кажется это второй хамес
Наверное беллингем, завершил бы карьеру если бы увидел что ему написа нищи Таджик Ахмет🤣😂
+5
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OldRedWhite
Ответ Мексиканская песня
Ирландия. Паспорт. Мадрид.
Ночь, улица , фонарь, аптека.
+4
-1
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Hala Madrid
Ответ иц а мэн
пока играет как мешок
Странно ты себя щас утешил))
+4
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Hala Madrid
Ответ Barca_mania
а мне кажется это второй хамес
Ребята, Ахмету так кажется, что теперь делать?
+3
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Rister81
Ответ Pakazs
Она уже свое хлебнула. Теперь ждем Мадрид. Но справедливости ради, их футбол был потрясающий, в отличие от Реала
Фанат Ливерпуля что то пытается сказать в сторону Реала,до сих обида?)
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roni20
Ответ Pakazs
Должок за судейские ЛЧ когда вернете? Судьба им должна блин..
Ты про Барсу в 2009 и 2015
+3
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Spaten
«Если вам повезло быть ирландцем, значит, вам повезло достаточно.» народная ирландская мудрость
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Hala Madrid
Оо господи, посмотрите что за состав собирается у Реала🔥 Врача срочно врача фанатам Спотифая.
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vaslover
Что интересно, три самых дорогих англичанина в футбольной истории имеют ирландские корни. Это я про Беллингэма, Райса и конечно пижона Грилиша.
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Mr. Galacticos
норм для клуба
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Ophiomorph
Отвечаю на очевидный вопрос: этот дед не при чём.
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Фруктовый Кефир
Ответ Barca_mania
а мне кажется это второй хамес
А твое нищее мнение никому и не интересно
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Kipriot
Ответ Pakazs
Должок за судейские ЛЧ когда вернете? Судьба им должна блин..
Смотри на барсу и жди. Им за все судейства аукнулось. Если и Мадрид виноват, то в будущем увидим спад (нет)
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Стахович
Почему именно сейчас оформил?В Германии вообще нет лимита?
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OldRedWhite
Ответ Ophiomorph
Отвечаю на очевидный вопрос: этот дед не при чём.
Настоящий ирландец !
Вылитый Джеймс Джойс - одно лицо !
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Under
Ответ Стахович
Почему именно сейчас оформил?В Германии вообще нет лимита?
скорее всего, как и в АПЛ - после брекзита действующие контракты остались в силе
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Pakazs
Ответ Spaten
«Если вам повезло быть ирландцем, значит, вам повезло достаточно.» народная ирландская мудрость
Не слышал такого, прикольно )
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