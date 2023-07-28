Беллингем освободит в «Реале» место для игрока не из ЕС благодаря ирландскому паспорту

Ирландские корни Джуда Беллингема помогут «Реалу» освободить место в заявке.

Как передает Marca, клуб ждет от ирландского посольства подтверждения тому, что паспорт, выданный хавбеку в Ирландии, позволяет зарегистрировать его как футболиста из Евросоюза.

После получения соответствующего документа « » сможет освободить одно место для игрока не из ЕС.

оформил двойное гражданство благодаря тому, что родители его отца – из Ирландии. Сам хавбек имел возможность выступать за национальную команду этой страны, но предпочел Англию, в которой родился сам.

Со статистикой выступлений 20-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.