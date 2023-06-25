Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

31-летний нападающий покинул « » по окончании сезона-2022/23 на правах свободного агента.

По данным « », к Полозу проявляет интерес « ». Также сообщается об интересе к форварду со стороны других турецких клубов.

В прошедшем сезоне провел в составе «Ростова» 25 матчей в Мир , забив 8 голов. Его подробная статистика доступна здесь.