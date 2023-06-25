Полоз может перейти в «Фатих Карагюмрюк». Форвард покинул «Ростов» свободным агентом
Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
31-летний нападающий покинул «Ростов» по окончании сезона-2022/23 на правах свободного агента.
По данным «СЭ», к Полозу проявляет интерес «Фатих Карагюмрюк». Также сообщается об интересе к форварду со стороны других турецких клубов.
В прошедшем сезоне Дмитрий Полоз провел в составе «Ростова» 25 матчей в Мир РПЛ, забив 8 голов. Его подробная статистика доступна здесь.
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