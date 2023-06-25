Полоз может перейти в «Фатих Карагюмрюк». Форвард покинул «Ростов» свободным агентом

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Полоз Фатих Карагюмрюк Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

31-летний нападающий покинул «Ростов» по окончании сезона-2022/23 на правах свободного агента.

По данным «СЭ», к Полозу проявляет интерес «Фатих Карагюмрюк». Также сообщается об интересе к форварду со стороны других турецких клубов.

В прошедшем сезоне Дмитрий Полоз провел в составе «Ростова» 25 матчей в Мир РПЛ, забив 8 голов. Его подробная статистика доступна здесь.

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9 комментариев

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Сергей Жарковский
Успехов в новом клубе!
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Forte Live
Дима еще попылит! Будет приятно увидеть его в новом чемпионате.
+3
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Valik Slovo
Интересно на него посмотреть в Турции, вообще хотелось бы побольше русских игроков увидеть там, чемп интересный у них.
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инок
Удачи Полозу в карьере, куда-бы он не перешел.
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Спартак Уокер
Может заиграет в Турции
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Фан Рубина
Доигрывать в чемпионат попроще.
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Владислав88
Выглядит так, будто агенты ему цену набивают.
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Ростов-на-Дону
Полозу добра!
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