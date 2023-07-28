Паулинью не перейдет в ЦСКА: «Причиной стало низкое предложение ЦСКА»

Форвард «Спортинга» Паулинью Диаш не перейдет в ЦСКА.

«Причиной завершения переговоров стало низкое предложение от ЦСКА», – сказал агент игрока Фернанду Мейра.

Сообщалось, что ЦСКА предложил 7 млн евро за Паулинью, но «Спортинг» хочет 20 млн.

В прошлом сезоне 30-летний форвард забил 15 голов и сделал 11 результативных передач в 38 матчах за «Спортинг» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.