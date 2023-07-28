Паулинью не перейдет в ЦСКА: «Причиной стало низкое предложение ЦСКА»
Форвард «Спортинга» Паулинью Диаш не перейдет в ЦСКА.
«Причиной завершения переговоров стало низкое предложение от ЦСКА», – сказал агент игрока Фернанду Мейра.
Сообщалось, что ЦСКА предложил 7 млн евро за Паулинью, но «Спортинг» хочет 20 млн.
В прошлом сезоне 30-летний форвард забил 15 голов и сделал 11 результативных передач в 38 матчах за «Спортинг» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.
Тогда явно у игрока бронь первоочередная под СБГ
1. Полгода проявлять интерес к игроку. Достать своими полунамеками и агента, и футболиста.
2. Три месяца обсуждать сумму трансфера и зарплату. Бесконечно торговаться за каждый рубль. Довести до нервного срыва всех представителей игрока, включая членов семьи и случайных соседей.
3. Еще три месяца обсуждать детали контракта. Придираться и спорить по каждой букве. Задолбать до истерики и больницы всех юристов, причастных к сделке.
4. Прямо в момент подписания документов внезапно предложить вариант с бесплатной арендой или выкупом контракта самим футболистом.
5. Возмущенно сообщить прессе, что сторона игрока неожиданно, вероломно и совершенно без всякого повода вышла из переговоров.