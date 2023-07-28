Паулинью не перейдет в ЦСКА: «Причиной стало низкое предложение ЦСКА»

Теги ЦСКА Фернанду Мейра высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия возможные трансферы Паулинью Диаш агенты Спорт-Экспресс Футбол

Форвард «Спортинга» Паулинью Диаш не перейдет в ЦСКА.

«Причиной завершения переговоров стало низкое предложение от ЦСКА», – сказал агент игрока Фернанду Мейра.

Сообщалось, что ЦСКА предложил 7 млн евро за Паулинью, но «Спортинг» хочет 20 млн.

В прошлом сезоне 30-летний форвард забил 15 голов и сделал 11 результативных передач в 38 матчах за «Спортинг» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Никто не собирается платить 20 млн за 30-летнего игрока, при всем уважении
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MU<3
Агент Фернандо Мейра - тот самый из Зенита?
Тогда явно у игрока бронь первоочередная под СБГ
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
Трансферный цикл ЦСКА
1. Полгода проявлять интерес к игроку. Достать своими полунамеками и агента, и футболиста.
2. Три месяца обсуждать сумму трансфера и зарплату. Бесконечно торговаться за каждый рубль. Довести до нервного срыва всех представителей игрока, включая членов семьи и случайных соседей.
3. Еще три месяца обсуждать детали контракта. Придираться и спорить по каждой букве. Задолбать до истерики и больницы всех юристов, причастных к сделке.
4. Прямо в момент подписания документов внезапно предложить вариант с бесплатной арендой или выкупом контракта самим футболистом.
5. Возмущенно сообщить прессе, что сторона игрока неожиданно, вероломно и совершенно без всякого повода вышла из переговоров.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Ответ MstAndreev
Трансферный цикл ЦСКА 1. Полгода проявлять интерес к игроку. Достать своими полунамеками и агента, и футболиста. 2. Три месяца обсуждать сумму трансфера и зарплату. Бесконечно торговаться за каждый рубль. Довести до нервного срыва всех представителей игрока, включая членов семьи и случайных соседей. 3. Еще три месяца обсуждать детали контракта. Придираться и спорить по каждой букве. Задолбать до истерики и больницы всех юристов, причастных к сделке. 4. Прямо в момент подписания документов внезапно предложить вариант с бесплатной арендой или выкупом контракта самим футболистом. 5. Возмущенно сообщить прессе, что сторона игрока неожиданно, вероломно и совершенно без всякого повода вышла из переговоров.
цикл в нашем футболе только один... и он не трансферный, и не про ЦСКА
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
Ответ CriminalJoint62
Никто не собирается платить 20 млн за 30-летнего игрока, при всем уважении
Саудиты негодуют)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ CriminalJoint62
Никто не собирается платить 20 млн за 30-летнего игрока, при всем уважении
Саудиты
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pogbadrogba
Ответ MU<3
Агент Фернандо Мейра - тот самый из Зенита? Тогда явно у игрока бронь первоочередная под СБГ
И здесь Зенит запустил свои щупальца зла, ну ты подумай...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
[ADO]
Ответ MstAndreev
Трансферный цикл ЦСКА 1. Полгода проявлять интерес к игроку. Достать своими полунамеками и агента, и футболиста. 2. Три месяца обсуждать сумму трансфера и зарплату. Бесконечно торговаться за каждый рубль. Довести до нервного срыва всех представителей игрока, включая членов семьи и случайных соседей. 3. Еще три месяца обсуждать детали контракта. Придираться и спорить по каждой букве. Задолбать до истерики и больницы всех юристов, причастных к сделке. 4. Прямо в момент подписания документов внезапно предложить вариант с бесплатной арендой или выкупом контракта самим футболистом. 5. Возмущенно сообщить прессе, что сторона игрока неожиданно, вероломно и совершенно без всякого повода вышла из переговоров.
Боюсь, что это очень близко к правде
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
thesuperdrum
За 20 можно 2-3 латиносов до 30 лет взять. Явно не собирались продавать, ценник задрали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Через сутки Паулинью переходит в Зенит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Свободу Попугаям
Ответ thesuperdrum
За 20 можно 2-3 латиносов до 30 лет взять. Явно не собирались продавать, ценник задрали
ну если можно, пусть берут, посмотрим на это!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ [ADO]
Вы скажите спасибо, что 7 предложили, клоуны! За 30-летнего 20 миллионов у саудитов просите. Нашли дураков
Они его брали за 16 какой смысл им его отдавать за 7?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий