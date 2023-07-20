Марез перейдет в «Аль-Ахли» к концу недели. Медосмотр – в течение суток
Вингер Манчестер Сити» Рияд Марез близок к переходу в «Аль-Ахли».
Клубы уже обмениваются документами по трансферу 32-летнего алжирца и хотят закрыть сделку к концу недели, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Марез пройдет медосмотр для саудовского клуба в течение суток.
«Горожане» получат за игрока 35 млн евро вместе с бонусами. Сам Марез подпишет с «Аль-Ахли» контракт до июня 2027 года. Его статистика – здесь.
Как говорится.. Эффект Роналду))