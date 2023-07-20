Марез перейдет в «Аль-Ахли» к концу недели. Медосмотр – в течение суток

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Рияд Марез Футбол

Вингер Манчестер Сити» Рияд Марез близок к переходу в «Аль-Ахли».

Клубы уже обмениваются документами по трансферу 32-летнего алжирца и хотят закрыть сделку к концу недели, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Марез пройдет медосмотр для саудовского клуба в течение суток.

«Горожане» получат за игрока 35 млн евро вместе с бонусами. Сам Марез подпишет с «Аль-Ахли» контракт до июня 2027 года. Его статистика – здесь.

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1 комментарий

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Muslim Muslim
Нормальный такой состав собирается в Ахли))
Как говорится.. Эффект Роналду))
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