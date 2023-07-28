«Спартаку» интересен лучший бомбардир «Ривер Плейт» Бельтран. Его оценивают в 20 млн евро (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Лукас Бельтран Футбол

Форвард «Ривер Плейт» Лукас Бельтран привлек внимание «Спартака».

Помешать переговорам по 22-летнему аргентинцу может его высокая цена – клуб из Буэнос-Айреса хочет получить около 20 млн евро, сообщает Metaratings.ru.

Если же сделка состоится за две недели до закрытия трансферного окна или позже, то фиксированный выкуп нападающего составит 25 млн.

По данным источника, кандидатура Бельтрана не приоритет для «Спартака», а рассматривается как запасной вариант. Клуб изучает другие варианты.

Бельтран – лучший бомбардир «Ривер Плейт» в уходящем сезоне с 11 голами в 24 матчах. Он помог клубу досрочно завоевать титул в чемпионате Аргентины. Подробнее его статистика – здесь.

11 комментариев

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dmtrlebedeff
Новый сериал от Кинопоиска? На хрена ещё один нап нужен?
+4
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Murat11
Им нужны защитники, а они очередным напом интересуются
+2
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Spartakus1984
Ответ Murat11
Им нужны защитники, а они очередным напом интересуются
Одно другому не мешает,если есть деньги,а так,по сути у нас 1 чистый нап,это Соболев,Шамана за напа,никто не читает, остальные -это вингеры
+2
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+2
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Novikov Dima
Кавенаги номер 2?
0
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Spartakus1984
Бразильцы лучше чем Аргентинцы адаптируются в России
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Алексей Ненахов
В нападении у Спартака и так все хорошо, нужна защита
0
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СПАРТАК
Ответ Novikov Dima
Кавенаги номер 2?
кариока хаэа
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Алексей Ненахов
Ответ СПАРТАК
кариока хаэа
Кариока норм был
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СПАРТАК
Ответ Алексей Ненахов
Кариока норм был
в первом сезоне так себе, а потом ушел на родину, оттуда сразу к нам и уже получше стал
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Ответ Алексей Ненахов
В нападении у Спартака и так все хорошо, нужна защита
реализации нет от слова совсем...нужны голы, а не ватакатание...
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Алексей Ненахов
Ответ </c/>
реализации нет от слова совсем...нужны голы, а не ватакатание...
5 голов в 2 играх
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