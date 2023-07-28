«Спартаку» интересен лучший бомбардир «Ривер Плейт» Бельтран. Его оценивают в 20 млн евро (Metaratings)

Форвард «Ривер Плейт» Лукас Бельтран привлек внимание «Спартака».

Помешать переговорам по 22-летнему аргентинцу может его высокая цена – клуб из Буэнос-Айреса хочет получить около 20 млн евро, сообщает Metaratings.ru.

Если же сделка состоится за две недели до закрытия трансферного окна или позже, то фиксированный выкуп нападающего составит 25 млн.

По данным источника, кандидатура не приоритет для « », а рассматривается как запасной вариант. Клуб изучает другие варианты.

Бельтран – лучший бомбардир « » в уходящем сезоне с 11 голами в 24 матчах. Он помог клубу досрочно завоевать титул в чемпионате Аргентины. Подробнее его статистика – здесь.