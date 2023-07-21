РФС поучаствует в саммите Россия – Африка. Планируются переговоры о товарищеских матчах

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

РФС проведет переговоры о товарищеских играх на саммите Россия – Африка.

Российский футбольный союз примет участие в саммите Россия – Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге.

«Наше участие в правительственном саммите Россия – Африка является продолжением системной работы РФС в сфере международных отношений и развития деловых партнерств, которую мы начали, впервые приняв участие на ПМЭФ-2023 месяцем ранее.

В рамках нового форума мы планируем организовать ряд панельных дискуссий, встреч и переговоров.

У нас будет собственный павильон, а в завершении саммита совместно с Росконгрессом мы запланировали товарищеский матч с участием легенд сборной России и звезд Африки, в разное время игравших за клубы российской Премьер-лиги, а также политиков, бизнесменов и дипломатов», – сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.

Отмечается, что в рамках работы на саммите руководство РФС планирует провести переговоры с рядом африканских государств по дальнейшему сотрудничеству и проведению товарищеских матчей.

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ovi174
Участвовать будут по скайпу вместе с молью?
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
матч Россия - Эритрея все ближе))
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Иванов
Что РФ нужно опять долг в 20 лярдов простить,чтобы нерукопожатный бункерный геополитик мог с неграми на камеру поручкаться для пропаганды?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Докатились
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
тоска
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
будут обсуждать проблемы космоса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Как скоро чиновники начнут говорить, что пора России переходить в Афиканскую конфедерацию футбола?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Матч политиков России и Африки - это будет нечто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
собственный павильон, русский дом...
наших спортивных чинуш хлебом не корми... дай организовать фуршет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антофф
Вселенское позорище
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
С мешком денег по секторам отдельных африканских стран пройтись, товарняк даже с Зурундией из "Дня выборов" сыграешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
лидер"в кавычках" страны я так понял не поедет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wayne Gretzky 99
С ЦАР нужно сыграть. Причем в гостях.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Streetbor
матч Россия - Эритрея все ближе))
Так сказать, связаны идеологически
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ LaffyTaffy
Комментарий удален модератором
Сейчас завезут по рекомендации Вождя для исправления демографической ситуации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий