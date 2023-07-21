РФС поучаствует в саммите Россия – Африка. Планируются переговоры о товарищеских матчах

РФС проведет переговоры о товарищеских играх на саммите Россия – Африка.

Российский футбольный союз примет участие в саммите Россия – Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге.

«Наше участие в правительственном саммите Россия – Африка является продолжением системной работы РФС в сфере международных отношений и развития деловых партнерств, которую мы начали, впервые приняв участие на ПМЭФ-2023 месяцем ранее.

В рамках нового форума мы планируем организовать ряд панельных дискуссий, встреч и переговоров.

У нас будет собственный павильон, а в завершении саммита совместно с Росконгрессом мы запланировали товарищеский матч с участием легенд сборной России и звезд Африки, в разное время игравших за клубы российской Премьер-лиги, а также политиков, бизнесменов и дипломатов», – сказала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.

Отмечается, что в рамках работы на саммите руководство РФС планирует провести переговоры с рядом африканских государств по дальнейшему сотрудничеству и проведению товарищеских матчей.