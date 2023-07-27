«Это отсутствие элементарной культуры. Если Харлан такая умная, надо было отказаться встречаться». Ракита об отказе украинки жать руку россиянке
Олимпийский чемпион раскритиковал отказ украинской саблистки Харлан жать руку россиянке.
Сегодня на чемпионате мира по фехтованию в Милан Ольга Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой в 1/32 финала личного турнира. Украинка выиграла поединок, но отказалась от рукопожатия с соперницей и направила в ее сторону саблю.
«Это отсутствие элементарной культуры, с моей точки зрения. Я не беру политическую сторону вопроса. Если уж она такая умная, надо было отказаться встречаться. Она не отказалась.
Харлан – чемпионка мира, великая спортсменка. Она намного сильнее, чем наша девочка. Уровень культуры у нее не соответствует спортивному уровню. По идее, за такой жест ее должны были дисквалифицировать.
Однако не думаю, что кто-то будет лоббировать эту ситуацию с протестом, в связи с тем, что там нет наших серьезных представителей, нет Мамедова (главы Федерации фехтования России – Sports.ru), который мог бы настоять. Нет тех, кто имеет права слова.
Организаторы соревнований должны обхаживать Анну, чтобы она не писала никаких заявлений и в прессе не выступала», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Марк Ракита.
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