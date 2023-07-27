«Это отсутствие элементарной культуры. Если Харлан такая умная, надо было отказаться встречаться». Ракита об отказе украинки жать руку россиянке

Теги сборная России жен Марк Ракита Ильгар Мамедов сборная Украины жен ФФР Ольга Харлан Политика Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Олимпийский чемпион раскритиковал отказ украинской саблистки Харлан жать руку россиянке.

 

Сегодня на чемпионате мира по фехтованию в Милан Ольга Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой в 1/32 финала личного турнира. Украинка выиграла поединок, но отказалась от рукопожатия с соперницей и направила в ее сторону саблю.

«Это отсутствие элементарной культуры, с моей точки зрения. Я не беру политическую сторону вопроса. Если уж она такая умная, надо было отказаться встречаться. Она не отказалась.

Харлан – чемпионка мира, великая спортсменка. Она намного сильнее, чем наша девочка. Уровень культуры у нее не соответствует спортивному уровню. По идее, за такой жест ее должны были дисквалифицировать.

Однако не думаю, что кто-то будет лоббировать эту ситуацию с протестом, в связи с тем, что там нет наших серьезных представителей, нет Мамедова (главы Федерации фехтования России – Sports.ru), который мог бы настоять. Нет тех, кто имеет права слова.

Организаторы соревнований должны обхаживать Анну, чтобы она не писала никаких заявлений и в прессе не выступала», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Марк Ракита.

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12 комментариев

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Grin of Ant
Ответ Alexander2022
Харлан правильно все сделала. Вышла и выиграла. И лишила поводов таких как Ракита насмехаться
Что она выиграла? Дисквалификацию на 2 месяца и потерянные шансы на титулы, а следовательно потеряла деньги?
+30
-6
+24
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bel01
Ответ Alexander2022
Харлан правильно все сделала. Вышла и выиграла. И лишила поводов таких как Ракита насмехаться
Вышла, выиграла, а потом сделала такую мерзость, от которой ей теперь до конца карьеры не отмыться.
+32
-10
+22
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inkogniatti
Ответ belo4ka
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Это твой последний комент на спортсе)
+13
-3
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Виктор Ш.
Ответ inkogniatti
Это твой последний комент на спортсе)
Да кстати нет. Даже банить тут такого не будут.
+2
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bel01
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belo4ka
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bel01
Ответ Alexander2022
Если так веришь в карму, то бойся сам тоже
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Alexander2022
Ответ bel01
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Ничего нового у "патриотов"))
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belo4ka
Ответ inkogniatti
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inkogniatti
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RWMen
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Артем Гладских
Ответ belo4ka
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сочуствую)))
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