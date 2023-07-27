«Барсе» интересен Фреснеда из «Вальядолида». Отступные защитника – 20 млн евро, каталонцы хотят выплатить часть суммы бонусами

«Барселона» может подписать Ивана Фреснеду.

Каталонский клуб хочет подписать игрока на позицию правого защитника. Фреснеда из « » соответствует требованиям спортивного руководства «блауграны», клуб постарается осуществить этот трансфер без выплаты крупной суммы.

Отступные, указанные в контракте 18-летнего футболиста, составляют 20 миллионов евро. « » не хочет активировать эту опцию и предложит «Вальядолиду» сделку, согласно которой одна часть суммы – более 10 млн евро – будет выплачена сразу, а другая – бонусами.

Получив разрешение на регистрацию новичков, «Барселона» связалась с «Вальядолидом», чтобы начать переговоры, но осуществить трансфер будет непросто.

Отмечается, что каталонцы видят в игрока на будущее и считают, что футболист обладает большим потенциалом для прогресса.

В минувшем сезоне Ла Лиги Фреснеда провел 22 матча. Подробную статистику испанца можно найти здесь.