«Барсе» интересен Фреснеда из «Вальядолида». Отступные защитника – 20 млн евро, каталонцы хотят выплатить часть суммы бонусами

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Вальядолид Иван Фреснеда Футбол

«Барселона» может подписать Ивана Фреснеду.

Каталонский клуб хочет подписать игрока на позицию правого защитника. Фреснеда из «Вальядолида» соответствует требованиям спортивного руководства «блауграны», клуб постарается осуществить этот трансфер без выплаты крупной суммы.

Отступные, указанные в контракте 18-летнего футболиста, составляют 20 миллионов евро. «Барселона» не хочет активировать эту опцию и предложит «Вальядолиду» сделку, согласно которой одна часть суммы – более 10 млн евро – будет выплачена сразу, а другая – бонусами. 

Получив разрешение на регистрацию новичков, «Барселона» связалась с «Вальядолидом», чтобы начать переговоры, но осуществить трансфер будет непросто. 

Отмечается, что каталонцы видят в Иване игрока на будущее и считают, что футболист обладает большим потенциалом для прогресса. 

В минувшем сезоне Ла Лиги Фреснеда провел 22 матча. Подробную статистику испанца можно найти здесь

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32 комментария

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Akezhan Kutvarov
Ответ СуперНегр228
Какой Фреснеда?Лапортыч сперва должен зарегистрировать Гюндогана ахах
Лишь бы что «высрать».
Он уже всех новичков зарегистрировал. Хотя бы новость прочти. В ней это написано.
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SaH4r.
верим в связку Алемани-Деку
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Hasan_072
Ответ Akezhan Kutvarov
Не знаю как он в деле. Но подход хороший. 20 лет, возможность развития, а если нет, то продать и отбить хотя бы свои, если на 10 сойдутся.
Очень хорош, неуступчив в борьбе, цепкий, хороший пас. Наверху тоже хорош, думаю был бы хорошим приобретением, другое дело проблемы Барсы с финансами и его регистрация.
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Ja BRITER
Ответ СуперНегр228
Какой Фреснеда?Лапортыч сперва должен зарегистрировать Гюндогана ахах
доброе утро, всех зарегистрировали
+5
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Adam Murdalov
Ответ СуперНегр228
Какой Фреснеда?Лапортыч сперва должен зарегистрировать Гюндогана ахах
дальше заголовка не читаем 🤦‍♂️
+6
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Пепси пеналдувич
Ответ СуперНегр228
Какой Фреснеда?Лапортыч сперва должен зарегистрировать Гюндогана ахах
Если ты не знал, то всех новичков могут зарегать, из за сделки с катаром) Ла лига одобрило это, поэтому проверяй инфу)
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falkao2013
Забирать надо Ивана. 18 лет,прекрасно показал себя в прошлом сезоне. Если всё получится и заиграет в Барселоне, то про проблемы правого фланга защиты можно забыть надолго.
+4
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Bazilic
Дест просто ужас, так что нужно брать
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Blaumerc
Ответ Оленям, просьба в личку не писать!
Пруфы можно?
как можно доказать что футболист супер талант или просто талант?
ну может и талантлив парень, пруфы то требовать зачем?
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Леван Мкртчян
Ответ Akezhan Kutvarov
Не знаю как он в деле. Но подход хороший. 20 лет, возможность развития, а если нет, то продать и отбить хотя бы свои, если на 10 сойдутся.
Ему не 20 , а 18 лет
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Леван Мкртчян
Ответ Akezhan Kutvarov
Дест, Кесье, Гарсия, Ферран тоже хороши были в своих клубах, но потом что-то пошло не так. А финансовые проблемы, это блин даааа. Тяжёлая ситуация. Но будем надеется выберемся из неё.
Гарсия и Ферран были двумя баночниками , получавшими шанс только при травмах других игроков , или для ротации ( чтобы дать отдохнуть основным). Да и в эти моменты они себя особо никак не проявляли , если уж быть откровенно честным.
Дест тоже никогда не производил впечатление какого-то особенного игрока, даже по меркам чемпионата Нидерландов
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Эхо Стэмфорда
суперталант.надо брать
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Akezhan Kutvarov
Не знаю как он в деле.
Но подход хороший.
20 лет, возможность развития, а если нет, то продать и отбить хотя бы свои, если на 10 сойдутся.
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Александр Абхалимов
Фигу им а не Ивана
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Подкат Пенальтьевич
Бонусами пятерочки
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Aymammet Baylyyew
Матч с арсеналом чётко дал понять что нам нужен правый защитник роберто и дест вообще не вариант
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Niels
А бонусами можно расплатитться к примеру за Деста)
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fussballer
Бонусами сбербанка?
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M. Shinoda
После сегодняшнего перформанса Деста и Роберто, то пз нам точно нужен. Это хоть и был товарищеский матч, но таких бревен я давно не видел
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Pan Zavalnia
Ответ Леван Мкртчян
Гарсия и Ферран были двумя баночниками , получавшими шанс только при травмах других игроков , или для ротации ( чтобы дать отдохнуть основным). Да и в эти моменты они себя особо никак не проявляли , если уж быть откровенно честным. Дест тоже никогда не производил впечатление какого-то особенного игрока, даже по меркам чемпионата Нидерландов
Примеры конечно очень неудачные были подобраны) Но так в целом мысль понятна, если вместо Торреса и Гарсии вставить, например, Коутиньо и Гризмана. До перехода в Барсу были топами в своих клубах, но совершенно не оправдали ожиданий
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Hala Madrid
Ответ GuruFutbola
Лучший на своей позиции в ла лиге
Реал тоже хочет его, так что не забывай свои слова😅 скрин уже есть.
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Hala Madrid
Ответ falkao2013
Забирать надо Ивана. 18 лет,прекрасно показал себя в прошлом сезоне. Если всё получится и заиграет в Барселоне, то про проблемы правого фланга защиты можно забыть надолго.
Реал тоже включился за него. Че хороший игрок да?
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Hala Madrid
Ответ falkao2013
Забирать надо Ивана. 18 лет,прекрасно показал себя в прошлом сезоне. Если всё получится и заиграет в Барселоне, то про проблемы правого фланга защиты можно забыть надолго.
Рамон санчес: пишет что Реал все 30м готов отдать за него
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