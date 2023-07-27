«Барсе» интересен Фреснеда из «Вальядолида». Отступные защитника – 20 млн евро, каталонцы хотят выплатить часть суммы бонусами
«Барселона» может подписать Ивана Фреснеду.
Каталонский клуб хочет подписать игрока на позицию правого защитника. Фреснеда из «Вальядолида» соответствует требованиям спортивного руководства «блауграны», клуб постарается осуществить этот трансфер без выплаты крупной суммы.
Отступные, указанные в контракте 18-летнего футболиста, составляют 20 миллионов евро. «Барселона» не хочет активировать эту опцию и предложит «Вальядолиду» сделку, согласно которой одна часть суммы – более 10 млн евро – будет выплачена сразу, а другая – бонусами.
Получив разрешение на регистрацию новичков, «Барселона» связалась с «Вальядолидом», чтобы начать переговоры, но осуществить трансфер будет непросто.
Отмечается, что каталонцы видят в Иване игрока на будущее и считают, что футболист обладает большим потенциалом для прогресса.
В минувшем сезоне Ла Лиги Фреснеда провел 22 матча. Подробную статистику испанца можно найти здесь.
Он уже всех новичков зарегистрировал. Хотя бы новость прочти. В ней это написано.
ну может и талантлив парень, пруфы то требовать зачем?
Дест тоже никогда не производил впечатление какого-то особенного игрока, даже по меркам чемпионата Нидерландов
Но подход хороший.
20 лет, возможность развития, а если нет, то продать и отбить хотя бы свои, если на 10 сойдутся.