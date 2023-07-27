«Дзюба – один из лучших в РПЛ. Вся Россия так считает, думаю». Защитник «Урала» Эмерсон о форварде «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Эмерсон Иллой-Айет Футбол

Защитник «Урала» Эмерсон Иллой-Айет назвал Артема Дзюбу одним из лучших игроков Мир РПЛ.

В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Урал» уступил «Локомотиву» со счетом 1:2. Дзюба вышел на замену во втором тайме и не отметился результативными действиями.

– Тяжело играть против Дзюбы в защите?

– Дзюба – умный футболист, плюс габаритный, конечно, очень непросто против него играть. Вдобавок ко всему он очень опытный.

– Можно сказать, что Артем – один из легендарных футболистов РПЛ за все время?

– Думаю, не только мы с вами так считаем, но и вся Россия. Дзюба – один из лучших футболистов РПЛ за последнее время, и он подтверждает это своей статистикой. Поэтому да, можно так сказать, – сказал Эмерсон.

У Дзюбы нет результативных действий за «Локо» в первых двух играх сезона. В сезоне-2022/23 было 8+5 в 13 матчах

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8 комментариев

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андрэ
дурной как пробка
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CONST_VAN_G
Еще один заявитель от всей россии
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akazanov@icloud.com
Вся Россия, кроме красно-белой гвардии)
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Антимосковский
Ответ akazanov@icloud.com
Вся Россия, кроме красно-белой гвардии)
москва не Россия все же, так что все правильно сказал уралец.
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