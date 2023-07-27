Лаутаро об отказе от Саудовской Аравии: «Хочу продолжать играть на высоком уровне, хорошо подготовиться к Кубку Америки и ЧМ»

Теги Интер серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки высшая лига Саудовская Аравия ЧМ-2026 Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес объяснил, почему отказался переходить в Саудовскую Аравию.

Напомним, один из клубов саудовской лиги предлагал нападающему «Интера» контракт на общую сумму 240 миллионов евро. 

– Ты отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии. Почему?

– Это правда, предложения поступили. Но я счастлив в «Интере» и счастлив в Милане, у меня нет причин менять клуб. Моя семья думает так же.

– Но почему молодые люди тоже уезжают, чтобы играть там?

– Конечно, ты задумываешься о финансовом аспекте, этого нельзя отрицать, это большие деньги, да...

Но тут все зависит от конкретного человека: например, я выбрал этот путь, потому что хочу продолжать играть на высоком уровне, я уже подумываю о том, чтобы хорошо подготовиться к следующему Кубку Америки и следующему чемпионату мира со сборной Аргентины, – сказал Лаутаро

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4 комментария

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rigobersong
Молодец Лаутаро, сразу видно нет комплекса нищебродов, которые кочуют ради заработка непонятно где:) Всех денег не заработаешь, а жизнь одна и надо получать удовольствие там, где ты действительно счастлив:))
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Milan. 37
Молодец, выбрал футбол а не деньги
+1
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Mihail0910
Если так пойдёт и дальше, то скоро поиграть на высоком уровне можно будет только в Саудовской Аравии. Потому что разговоры о том, что ежегодно клубам из Аравии будет выделяться 3 млрд. на трансферы заставляют в это поверить. А так конечно, все привыкли к европейским топ-5 чемпионатов, и всё внимание пока к ним, но уже многие искоса поглядывают в другую сторону.
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Inter93
Ответ rigobersong
Молодец Лаутаро, сразу видно нет комплекса нищебродов, которые кочуют ради заработка непонятно где:) Всех денег не заработаешь, а жизнь одна и надо получать удовольствие там, где ты действительно счастлив:))
рано или поздно все равно случится неизбежное и уйдет.
Но,если рассмотреть данный вот случай,что звали и он отказал - заслуживает похвалы.
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