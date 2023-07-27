Лаутаро об отказе от Саудовской Аравии: «Хочу продолжать играть на высоком уровне, хорошо подготовиться к Кубку Америки и ЧМ»

Лаутаро Мартинес объяснил, почему отказался переходить в Саудовскую Аравию.

Напомним, один из клубов саудовской лиги предлагал нападающему « » контракт на общую сумму 240 миллионов евро.

– Ты отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии. Почему?

– Это правда, предложения поступили. Но я счастлив в «Интере» и счастлив в Милане, у меня нет причин менять клуб. Моя семья думает так же.

– Но почему молодые люди тоже уезжают, чтобы играть там?

– Конечно, ты задумываешься о финансовом аспекте, этого нельзя отрицать, это большие деньги, да...

Но тут все зависит от конкретного человека: например, я выбрал этот путь, потому что хочу продолжать играть на высоком уровне, я уже подумываю о том, чтобы хорошо подготовиться к следующему Кубку Америки и следующему чемпионату мира со сборной , – сказал .