Саудовский клуб предлагает Лаутаро контракт на 4 года с зарплатой 60 млн евро за сезон

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, один из саудовских клубов уже направил предложение агенту игрока. Нападающему дают контракт на 4 года с зарплатой 60 миллионов евро за сезон. 

Аргентинец пока не согласился на переход в ближневосточную лигу, поэтому саудовцы еще не ведут переговоров с «Интером». 

В минувшем сезоне Серии А Лаутаро провел 38 матчей, забив 21 гол и отдав 6 результативных передач. Подробную статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
Скоро в этих европах ни одного топ-футболиста не останется. С ФНЛ саудитам трудно будет тягаться, конечно, но как вторая лига мира вполне
+43
-4
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Хоспади, где эти инфантины и чифирины? Кто-нибудь этих верблюдов углеводородных собирается тормозить? Или они еще на контракте после Катара?
+32
-9
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Что-то мне кажется саудовцы уже совсем наглеть начинают.
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пацанчик реальный
Ответ Дмитрий
Хоспади, где эти инфантины и чифирины? Кто-нибудь этих верблюдов углеводородных собирается тормозить? Или они еще на контракте после Катара?
А что такого запрещенного они делают?Как ты представляешь их остановить?Запретить игрокам переходить в чемпионат Саудовской Аравии?На каком основании?
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DeltaForce
Ответ Дмитрий
Хоспади, где эти инфантины и чифирины? Кто-нибудь этих верблюдов углеводородных собирается тормозить? Или они еще на контракте после Катара?
А как они могут их остановить?Им тоже бабла насыпают и будут молчать в тряпку.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пацанчик реальный
Ответ Дмитрий
Финансовый фэйр плэй. Не слышал о таком? В Европе есть.
Причем тут команда из Азии,которая не входит в УЕФА?Поясни-ка мне про фейр-плей!Пока азиатская федерация футбола не выедет его для своих клубов,что может Чиферин?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitto
Ответ Дмитрий
Финансовый фэйр плэй. Не слышал о таком? В Европе есть.
Так это в Европе. Еще в Европе налоги конские, а в СА нет.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
Чеферин и не понял, что "СуперЛига" теперь это СА... А-ха-ха-ха...
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ psycho
Скоро в этих европах ни одного топ-футболиста не останется. С ФНЛ саудитам трудно будет тягаться, конечно, но как вторая лига мира вполне
А чему тут радоваться ?
Так они и до Заболотного добраться могут !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El CiD
от таких денег сложно отказаться
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Савчук
Астанавитесь! И картинка Януковича во весь экран.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Спиридонов
Ответ Дмитрий
Хоспади, где эти инфантины и чифирины? Кто-нибудь этих верблюдов углеводородных собирается тормозить? Или они еще на контракте после Катара?
Дружище, я так понимаю, что вся наша жизнь сплошное лицемерие!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Савчук
Ответ Дмитрий
Хоспади, где эти инфантины и чифирины? Кто-нибудь этих верблюдов углеводородных собирается тормозить? Или они еще на контракте после Катара?
они не нарушают финансовый потолок, ведь это только для Европы актуально, трансферы абсолютно законны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madcomposer
Ответ Дмитрий
Хоспади, где эти инфантины и чифирины? Кто-нибудь этих верблюдов углеводородных собирается тормозить? Или они еще на контракте после Катара?
Причём тут вообще Чеферин?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ Дмитрий
Финансовый фэйр плэй. Не слышал о таком? В Европе есть.
География.Не слышали о такой? Саудовская Аравия не в Европе. А и будь в Европе, подписали б контракт на титульное спонсорство на миллиард, сами с собой, и все. Сити так делает, и ничего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пацанчик реальный
Ответ Дмитрий
Вызвать джина.
Ну вот видишь,ты даже придумать не можешь на каких легитимных основаниях они на это могут повлиять!но пишешь,что они должны что-то сделать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пацанчик реальный
Ответ Дмитрий
Это влиятельные чиновники в мире футбола. Они наверное могли бы повлиять) не подумал?
Давай так,чтобы повлиять надо иметь легитимные способы для этого!Какие легитимные способы у них есть?расскажи ка мне!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
k_terekhov
Ответ Дмитрий
Финансовый фэйр плэй. Не слышал о таком? В Европе есть.
А Саудовская Аравия в Европе?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Они сколько угодно туда могут топ-игроков затаскивать, только один внутренний чемпионат всё равно будет очень мало кому интересен. В Европе есть ЛЧ и любой условный "Интер - МЮ" всегда будет интереснее чем какой нибудь АльХухли - Персеполис Тегеран.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Могли бы лучше Ди Марию позвать, он думаю не затерялся бы. А этот молодой пусть пока в Европе пылит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El Canibal
000000000000000000000000000
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Balt
Что-то мне кажется саудовцы уже совсем наглеть начинают.
Да раззи ?
Они ж угнетенные проклятыми англосаксами наши братушкти !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
Аргентинцы в отличии от португалов не прутся туда за баблом...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Serpen
Спортс! Срочно нужна табличка про саудитов - кого уже купили и о ком есть слухи. Я уже с ума сошел с этим трансферным окном
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Абланов
Я бы, честно, на пару лет бы сгонял туда. Конечно если указанная зп реальна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий