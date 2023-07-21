Саудовский клуб предлагает Лаутаро контракт на 4 года с зарплатой 60 млн евро за сезон
Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, один из саудовских клубов уже направил предложение агенту игрока. Нападающему дают контракт на 4 года с зарплатой 60 миллионов евро за сезон.
Аргентинец пока не согласился на переход в ближневосточную лигу, поэтому саудовцы еще не ведут переговоров с «Интером».
В минувшем сезоне Серии А Лаутаро провел 38 матчей, забив 21 гол и отдав 6 результативных передач. Подробную статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.
Так они и до Заболотного добраться могут !
Они ж угнетенные проклятыми англосаксами наши братушкти !