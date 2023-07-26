Где смотреть Барселона – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Клубные товарищеские матчи 30 июля
В воскресенье, 30 июля, сыграют Барселона и Реал Мадрид в рамках Клубных Товарищеских Матчей.
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- Игра пройдет на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне, Техас.
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Барселона – Реал Мадрид
- Начало матча запланировано на 00:00 по московскому времени.
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