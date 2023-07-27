Евсеев об 1:3 от «Сочи»: «Факел» в меньшинстве играл на равных»

Вадим Евсеев оценил поражение «Факела» от «Сочи» (1:3) в 1-м туре Фонбет Кубка России.

«В принципе, все складывалось нормально, за исключением того, что мы недоработали концовку. Тактическая ошибка и необоснованное открывание, потеря мяча — это привело к голу, который мы пропустили в добавленное к первому тайму время.

Можно сказать, что играли на равных. Была обоюдоострая игра во втором тайме. Нашим нападающим удалось наконец цепляться за мяч, но мы уже проигрывали, так что старались играть активно и оказывать давление, создавать моменты, что нам и удавалось.

Быстрая атака соперника привела к нашему удалению, понятно что мы оголяли [зоны], у них вышли быстрые игроки и играли быстро. Мы это предполагали, но мы довольно неплохо играли. Пропустить три мяча — это много, чтобы выиграть. Значит, нам надо было забить четыре.

Мы играли первый тайм, где нападающие не цеплялись за мяч. Это было им сказано в перерыве, и на это был сделан акцент. С этим были связаны замены. Они не планировались изначально. Вышли игроки в стартовом составе, которые заслуживали выйти, но в игре они потерялись.

Считаю, что в меньшинстве мы играли на равных с командой « » (Федор Кудряшов был удален на 68‑й минуте за фол последней надежды на Луке Джорджевиче – прим. Sports.ru). В чем позитив? В том, что входим в сезон и определенная группа игроков получила нагрузку. У нас третья игра в этом цикле, поэтому у нас все готовы, и в принципе мы понимаем свои возможности, будем исходить из этого», — сказал главный тренер « ».