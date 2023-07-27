Хохлов о «Сочи» и 3:1: «Ключевые моменты: мяч в раздевалку, удаление у «Факела» и третий гол»
Дмитрий Хохлов оценил победу «Сочи» над «Факелом» (3:1) в 1-м туре Фонбет Кубка России.
«Второй мяч в раздевалку — это один из ключевых моментов, но более ключевой — это удаление у «Факела» и наш третий гол. Даже в меньшинстве было сколько примеров, когда команда расслаблялась, а другая команда отыгрывалась.
Концентрация сегодня была с первой до последней секунды, все были супермотивированы, проявили не только игровые качества, но и характер. Поэтому всем игрокам без исключения благодарен», — сказал главный тренер «Сочи».
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