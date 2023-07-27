Хохлов о «Сочи» и 3:1: «Ключевые моменты: мяч в раздевалку, удаление у «Факела» и третий гол»

Теги Дмитрий Хохлов ФОНБЕТ Кубок России Факел Сочи Футбол

Дмитрий Хохлов оценил победу «Сочи» над «Факелом» (3:1) в 1-м туре Фонбет Кубка России.

«Второй мяч в раздевалку — это один из ключевых моментов, но более ключевой — это удаление у «Факела» и наш третий гол. Даже в меньшинстве было сколько примеров, когда команда расслаблялась, а другая команда отыгрывалась.

Концентрация сегодня была с первой до последней секунды, все были супермотивированы, проявили не только игровые качества, но и характер. Поэтому всем игрокам без исключения благодарен», — сказал главный тренер «Сочи».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий