Хохлов о «Сочи» и 3:1: «Ключевые моменты: мяч в раздевалку, удаление у «Факела» и третий гол»

Дмитрий Хохлов оценил победу «Сочи» над «Факелом» (3:1) в 1-м туре Фонбет Кубка России.

«Второй мяч в раздевалку — это один из ключевых моментов, но более ключевой — это удаление у « » и наш третий гол. Даже в меньшинстве было сколько примеров, когда команда расслаблялась, а другая команда отыгрывалась.

Концентрация сегодня была с первой до последней секунды, все были супермотивированы, проявили не только игровые качества, но и характер. Поэтому всем игрокам без исключения благодарен», — сказал главный тренер « ».