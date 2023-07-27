Осинькин о 2:3 от «Балтики»: «Крылья» допустили глупые ошибки. Хороший урок нам»

Игорь Осинькин объяснил поражение «Крыльев Советов» от «Балтики» (2:3) в Фонбет Кубке России.

«Вполне хороший первый тайм, дали практику некоторым ребятам, которые чуть меньше других играют. Но второй тайм мы сыграли плохо. Снизили интенсивность, не выдержали тех скоростей, которые были.

Замены делали исходя из подготовки к матчу с «Динамо» в РПЛ. В этот момент еще добавились грубые ошибки. Наверное, надо было быть внимательнее, но сейчас это легко говорить.

Ошибки, которые мы допустили, какие-то случайные, глупые, нехарактерные. Прогнозировать их почти невозможно. Будем считать, что это хороший урок нам. Есть маленькое удовлетворение, как сыграли некоторые футболисты», — сказал главный тренер « ».