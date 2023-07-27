Рахимов о 0:1 от «Ростова»: «Эффективность ударов «Рубина» была невысокой»

Рашид Рахимов объяснил поражение «Рубина» от «Ростова» (0:1) в 1-м туре Фонбет Кубка России.

– Дважды вам удалось забить, но оба мяча не засчитали. Морально это подкосило?

– Больше не подкосило, а расстроило, что во втором тайме был всего один удар в нашу сторону и, к сожалению, мы пропустили. А вот эффективность наших ударов была невысокой.

– Что побудило вас изменить игровую схему? Повлияла ли на это ошибка Мартыновича в прошлом матче?

– Почему вы считаете, что я поменял схему? Нет, схема не поменялась. Мартыновичу дали отдохнуть. Сегодня несколько человек было на поле, кто немного игровой практики получает – Янович, Безруков, Ашурматов. Апшацеву и Уридии дали время. Схема была той же.

– Дюпин на лавке – это плановая ротация на ? Как оцените игру Яновича?

– Мы хотели дать время проявить себя молодому вратарю Яновичу. В принципе, выглядел неплохо сегодня. Но говорить о сэйвах не приходится, потому что по нашим воротам было два удара.

– К середине второго тайма команда перестала высоко прессинговать, игроки не успевали в отборе. Сыграла свою роль погода, или команда физически не готова?

– А почему в конце стали прессинговать? Видимо, за это время подготовились физически.

– Почему отсутствует вторую игру подряд Лисакович?

– У него была травма, и он сейчас лечится. Он улетал, ему делали процедуру, он должен вернуться, – сказал главный тренер « ».