КОНМЕБОЛ оштрафовала тренера «Барселоны Гуаякиль» Кастильо на 50 тысяч долларов, посчитав, что он носил вызывающие костюмы ради скрытой рекламы
КОНМЕБОЛ оштрафовала главного тренера эквадорской «Барселоны» Сегундо Кастильо на 50 тысяч долларов. Поводом послужила слишком яркая и вызывающая одежда во время матчей его команды в Кубке Либертадорес.
Регулирующий орган посчитал, что Кастильо занимался скрытой рекламой, пользуясь вниманием, вызванным его экстравагантными нарядами.
КОНМЕБОЛ установила, что в матче между «Ривером» и «Барселоной Гуаякиль» Кастильо носил на лацкане пиджака круглую эмблему, которая была частью рекламной кампании эквадорской национальной лотерейной компании.
Таким образом, организаторы Кубка Либертадорес расценили эту ситуацию как «эмбуш-маркетинг» (способ продвижения, при котором компания пытается связать себя с событием, не будучи его официальным спонсором – Спортс’‘), запрещенный регламентом турнира.
Штраф, наложенный на Кастильо, будет удержан из доходов клуба от телевизионных прав.