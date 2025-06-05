Морено останется в «Сочи». Клуб не рассматривает других тренеров («РБ Спорт»)

Роберт Морено останется главным тренером «Сочи».

Сообщалось, что тренер южан был отстранен от работы после первой стыковой игры с «Пари НН» (1:2), он «по семейным обстоятельствам» не прилетел на ответную встречу (3:1) в Нижний Новгород. По итогам матчей «Сочи» получил право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.

Сообщалось, что испанец поссорился со спортивным директором «Сочи » в перерыве матча. Андрей Орлов воспротивился замене Романа Пасевича, тренер жестко отреагировал.

По данным «РБ Спорт», «Сочи» решил сохранить главного тренера Роберта Морено . Действующее соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2026/27.

В «Сочи» сейчас не рассматривают кандидатуры других тренеров.