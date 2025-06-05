«Арсенал» планирует назначить Тоньоцци в отдел скаутинга. Итальянец работал в «Ювентусе» и «Гранаде»

«Арсенал» работает над привлечением экс-скаута «Ювентуса» Маттео Тоньоцци.

Как сообщает The Athletic, «канониры» ведут переговоры с итальянским специалистом по поводу назначения на руководящую должность в отделе скаутинга.

Изначально предполагалось, что эту роль будет выполнять Джейсон Айто, исполнявший обязанности спортивного директора до прихода Андреа Берты. Однако Айто покинул клуб в прошлом месяце после более чем десяти лет работы.

Тоньоцци ранее занимал должность шеф-скаута в «Ювентусе». При нем были подписаны Дин Хейсен (сейчас в «Реале»), Кенан Йылдыз («Ювентус »), Матиас Соуле («Рома») и Сэмюэл Илинг-Джуниор (перешел в «Астон Виллу»).

В 2023 году Тоньоцци ушел в «Гранаду», чтобы занять должность спортивного директора.