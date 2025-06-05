Бонгонда травмировался в товарищеском матче за сборную ДР Конго
Тео Бонгонда получил травму в матче за сборную ДР Конго.
В четверг команда ДР Конго обыграла Мали в товарищеском матче со счетом 1:0, встреча прошла во французском Орлеане.
Бонгонда вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 24‑й минуте матча из‑за повреждения.
О характере травмы и состоянии вингера «Спартака» не сообщается.
Подробную статистику Бонгонда можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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