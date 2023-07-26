Владелец «Интер Майами»: «Футбол в США разделится на до и после Месси»

Владелец «Интер Майами» убежден, что Лионель Месси изменит отношение к футболу в США.

36-летний игрок сборной Аргентины сделал дубль и отдал голевой пас в матче Кубка лиг с «Атлантой» (4:0).

«Это важно для наших болельщиков. Они истосковались по таким моментам.

Футбол в США разделится на до и после Месси», – сказал Хорхе Мас.

Месси забил 100 разным клубам за карьеру