Владелец «Интер Майами»: «Футбол в США разделится на до и после Месси»
Владелец «Интер Майами» убежден, что Лионель Месси изменит отношение к футболу в США.
36-летний игрок сборной Аргентины сделал дубль и отдал голевой пас в матче Кубка лиг с «Атлантой» (4:0).
«Это важно для наших болельщиков. Они истосковались по таким моментам.
Футбол в США разделится на до и после Месси», – сказал Хорхе Мас.
Их идол реализует пенальти в матче чемпа С.Аравии:
- Гоат в деле, Криш прекрасной форме, скоро вернётся в Мадрид и там возьмёт ещё один ЗМ.
Месси забивает два гола и делает ассист в примерно такой же по силе (на самом деле, даже более сильной) лиге в Америке
- Детский футбол, Месси слился окончательно, пешеход, пенсионер и т.д.
Эти люди неисправимы))))
Теперь выдумали какую-то соревнование между МЛС и СА. Хотя всем плевать на каком месте МЛС или лига СА. По сути и Месси и Роналду переехали доигрывать и зарабатывать.
но самому Роналду и его персофанам всё не даёт покоя Месси. Им везде мерещится какая-то борьба между ними.
хотя Месси уже на другом уровне, на уровне величайшего в истории футбола.
Роналду сколько угодно может кричать что он открыл дорогу в СА, что эта лига станет лучшей в мире, а его фанаты будут слушать этот бред и восхищаться кумиром.
А Месси на это наплевать, он просто играет и наслаждается жизнью, а мы его поклонники наслаждаемся последними годами игры одного из величайшего футболиста всех времён.
за то видел, как Роналду официально говорил что лига СА станет одной из лучших лиг в мире, в ближайшие месяцы. Что он уже обходит лиги Турции и Нидерландов. Что он открыл дорогу другим футболистам. Что он лучший и всё такое.
Видел как фанаты Криштиану всерьёз воспринимали эти слова, а после бежали на ветки Месси, доказывать что СА лучше МЛС.
Пока сборная США не является серьезным претендентом на победу на ЧМ, а сильные игроки будут предпочитать европейским топам американские команды (Месси, Бускетс, Альба и Иньеста все-таки футбольные пенсионеры), тогда может быть МЛС станет серьезной лигой.