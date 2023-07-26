Владелец «Интер Майами»: «Футбол в США разделится на до и после Месси»

Теги МЛС Лионель Месси болельщики Интер Майами Хорхе Мас Футбол

Владелец «Интер Майами» убежден, что Лионель Месси изменит отношение к футболу в США.

36-летний игрок сборной Аргентины сделал дубль и отдал голевой пас в матче Кубка лиг с «Атлантой» (4:0).

«Это важно для наших болельщиков. Они истосковались по таким моментам.  

Футбол в США разделится на до и после Месси», – сказал Хорхе Мас. 

Месси забил 100 разным клубам за карьеру

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51 комментарий

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Mark Safa
Ответ Максим Яблонский
Западные территории нынешней Польши - это подарок Сталина полякам. Наши польские друзья в Варшаве подзабыли об этом - мы напомним.
Ты сайт слегка попутал
+40
-3
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зак
Риго проснулся после ночного рукаблудства на кумира и теперь готов сидеть тут целый день пока родаки с работы не принесут пакеты с едой и он как кот пойдет в них копаться)
+31
-11
+20
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Даниил Гутин
Если Месси получит ЗМ в МЛС то да, это очень способствует развитию лиги. Возможно будет сделать качественный скачок даже без того вливания денег, что сделали арабы
+10
-1
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Aggrrist
От создателей "Футбол в США изменится после Бекхэма, Ибрагимовича."
+13
-4
+9
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Aggrrist
Ответ Даниил Гутин
Если Месси получит ЗМ в МЛС то да, это очень способствует развитию лиги. Возможно будет сделать качественный скачок даже без того вливания денег, что сделали арабы
Никак это на МЛС не повлияет
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bel01
Фанаты Криша:
Их идол реализует пенальти в матче чемпа С.Аравии:
- Гоат в деле, Криш прекрасной форме, скоро вернётся в Мадрид и там возьмёт ещё один ЗМ.

Месси забивает два гола и делает ассист в примерно такой же по силе (на самом деле, даже более сильной) лиге в Америке

- Детский футбол, Месси слился окончательно, пешеход, пенсионер и т.д.

Эти люди неисправимы))))
+10
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BZB
Сейчас начинаем понимать, что Месси может перевернуть представление о футболе в США, став и там легендой. И конечно монетизировать-это так, что деньги Рона в Аравии покажутся детскими игрушками.
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rigobersong
Я думаю в СА надо отправить🧯🧯🧯
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
удивительно но я с тобой соглашусь
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хорошо, может повысит ранг МЛС
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Blaumerc
Ответ noti22
После перехода Месси МЛС вошла в топ-5 лиг, персофаны подтвердят
нет, выдумывают и сравнивают лиги персофаны Роналду и сам Роналду. Как говорится, какой кумир, такие и фанаты.
Теперь выдумали какую-то соревнование между МЛС и СА. Хотя всем плевать на каком месте МЛС или лига СА. По сути и Месси и Роналду переехали доигрывать и зарабатывать.
но самому Роналду и его персофанам всё не даёт покоя Месси. Им везде мерещится какая-то борьба между ними.
хотя Месси уже на другом уровне, на уровне величайшего в истории футбола.
Роналду сколько угодно может кричать что он открыл дорогу в СА, что эта лига станет лучшей в мире, а его фанаты будут слушать этот бред и восхищаться кумиром.
А Месси на это наплевать, он просто играет и наслаждается жизнью, а мы его поклонники наслаждаемся последними годами игры одного из величайшего футболиста всех времён.
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нелюбитель футбола
Ответ rigobersong
Я думаю в СА надо отправить🧯🧯🧯
Не надо... Там песком потушат... Этого добра хватает... Хе .
+5
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QWertY
Да ничего не изменится. Месси на скиллах так и будет возить всю лигу, все таки МЛС что с Лео, что без него остается днищем
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andr d
Ответ a2wai
После ухода Месси МЛС опять перестанет быть интересной. Пока сборная США не является серьезным претендентом на победу на ЧМ, а сильные игроки будут предпочитать европейским топам американские команды (Месси, Бускетс, Альба и Иньеста все-таки футбольные пенсионеры), тогда может быть МЛС станет серьезной лигой.
На этом ЧМ США довольно высоко забрались так-то
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Ответ Максим Яблонский
Это слова Президента России! Этот именно так, благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе - земли Германии.
Причём тут Польша, причём тут политика? я понимаю что у нас политический сайт вместо спорта, но чем тут связано МЛС и Польша? фильтруйте на каких платформах вы находитесь
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rigobersong
Ответ Total_90
Вы из Саудовской Аравии?=)
мю как был днищем, таким и останется:)🤣🤣🤣
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Blaumerc
Ответ QWertY
Так мессибои далеко от них не ушли. Как только аргентинец перешел в Майами, то и МЛС стал одним из лучших чемпов в мире, а голы забитые в этой лиге котируются также высоко как и в ЛЧ и АПЛ🤡
да? я не видел что после перехода Месси, фанаты говорят что МЛС стал одной из лучших лиг мира. Ну это же бред явный.
за то видел, как Роналду официально говорил что лига СА станет одной из лучших лиг в мире, в ближайшие месяцы. Что он уже обходит лиги Турции и Нидерландов. Что он открыл дорогу другим футболистам. Что он лучший и всё такое.
Видел как фанаты Криштиану всерьёз воспринимали эти слова, а после бежали на ветки Месси, доказывать что СА лучше МЛС.
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QWertY
Ответ Blaumerc
да? я не видел что после перехода Месси, фанаты говорят что МЛС стал одной из лучших лиг мира. Ну это же бред явный. за то видел, как Роналду официально говорил что лига СА станет одной из лучших лиг в мире, в ближайшие месяцы. Что он уже обходит лиги Турции и Нидерландов. Что он открыл дорогу другим футболистам. Что он лучший и всё такое. Видел как фанаты Криштиану всерьёз воспринимали эти слова, а после бежали на ветки Месси, доказывать что СА лучше МЛС.
Уже никого не удивляют бредни Кришти и его персофанов, но ты почитай комменты мессибоев, как они начали возносить МЛС, который не уровень нашей лиги приколов
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Игорь Климов
Ответ BZB
Сейчас начинаем понимать, что Месси может перевернуть представление о футболе в США, став и там легендой. И конечно монетизировать-это так, что деньги Рона в Аравии покажутся детскими игрушками.
Кринж7 в Аравии как игрушка.
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Мяти
Месси завораживает, влюбляет, приобщает, дофаминизирует, эндорфинизирует все вокруг. Абсолютный волшебник, гений.
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a2wai
После ухода Месси МЛС опять перестанет быть интересной.

Пока сборная США не является серьезным претендентом на победу на ЧМ, а сильные игроки будут предпочитать европейским топам американские команды (Месси, Бускетс, Альба и Иньеста все-таки футбольные пенсионеры), тогда может быть МЛС станет серьезной лигой.
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Северный болельщик
Совладелец «Интер Майами» - Бекс. Кто автор заявления?
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Гегенпрессинг Рангника
Месси красава) как приятно читать всхлипы персофанов Кришти. Челы пишут про уровень лиги когда Криштик провалился в лиге ниже уровнем чем ФНЛ 🤣
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Tazemyrat Kemalow
КОРОЛЬ футбола Лео Месси взялся за дело! ☝️🇦🇷🥇🏆👑
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Даниил Гутин
Ответ Aggrrist
Никак это на МЛС не повлияет
Это покажет, что и играя в МЛС можно претендовать на эту награду, чем не мотивация проявлять себя?
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