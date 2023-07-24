Месси станет капитаном «Интер Майами». Мартино подтвердил

У «Интер Майами» после громких трансферов сменится капитан.

Как передает The Athletic, повязку получит форвард , присоединившийся к клубу в качестве свободного агента этим летом. Об этом заявил главный тренер .

До этого капитаном команды из Флориды был полузащитник Грегоре, играющий в с 2021 года.

Следует отметить, что Месси получил повязку после выхода на замену в дебютной игре – против «Крус Асуль» (2:1).

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