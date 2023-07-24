Месси станет капитаном «Интер Майами». Мартино подтвердил

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами Грегоре Футбол

У «Интер Майами» после громких трансферов сменится капитан.

Как передает The Athletic, повязку получит форвард Лионель Месси, присоединившийся к клубу в качестве свободного агента этим летом. Об этом заявил главный тренер Херардо Мартино.

До этого капитаном команды из Флориды был полузащитник Грегоре, играющий в МЛС с 2021 года.

Следует отметить, что Месси получил повязку после выхода на замену в дебютной игре – против «Крус Асуль» (2:1).

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51 комментарий

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Дядя ТУРА
надо поискать пост, где Роналду поставили капитаном в Аль Наср. что там строчили фанаты Месси
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pit4er
Первый капитан – Месси, второй – Бускетс, третий – Альба. В порядке убывания времени их пребывания в клубе
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pit4er
Ответ QWertY
Бред. Почему не Федерико Игуаин? Он самы старший ежже
Он уже карьеру завершил после однодневного контракта с Коламбусом, поменьше верь составам на спортсе)
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Дядя ТУРА
Ответ pit4er
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Игорь по классике первый
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David Becker
Это просто кринж.
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Andrei Lisavets
Ответ Дмитрий Караваев
Капитан должен считывать раздевалку и задавать настрой. Новичку это делать намного труднее.
Учитывая, что там почти вся команда испаноговорящпя молодежь, они будут ему в рот смотреть и делать все что он говорит бес пререканий.
Поэтому абсолютно нормальное назначение.
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Любезный Коссутий
Лео еще с трудом отличает гостевую раздевалку от хозяйской, но уже стал капитаном. респект.
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Vasilii Naymov
Дали капитана ,как и пригласили ,очевидно ради популяризации футбола , особенно. перед ЧМ
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Moscwow
Ответ Дядя ТУРА
Игорь по классике первый
Игарюшка как на той самой фотке, где Мбаппе сидит ребенком, а вся комната обвешена плакатами Роналду
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Vinnipukh Vinni
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Дешёвый ход. Месси позор, что в этом участвует. Настоящего капитана жаль
А кто там настоящий капитан?
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corazón blanco
Ответ Tristan...
На этот вопрос ответят Начо и Роберто...
Ну Начо в прошлом сезоне провел больше всех игровых минут среди защитников, после Милитао) Принял участие в 48 матчах.
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AnMe
Такой же Кринж, как и с Роналду. Даже если команду только вот создали.
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Tun
Ответ noti22
Повезло американцам увидеть игру короля футбола, я про великого Пеле если что
Так то были другие американцы, уже два поколения сменилось
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Спартак пичинен
Ответ Дядя ТУРА
надо поискать пост, где Роналду поставили капитаном в Аль Наср. что там строчили фанаты Месси
там были фразы по типу: "Одно из условий геля", "какой же кринж от кринжа" и т.д., не удивлюсь если эти же люди сейчас будут строчить в пользу месси
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Vasilii Naymov
Ответ QWertY
Бред. Почему не Федерико Игуаин? Он самы старший ежже
так ,а возраст у нас как влияет на капитанскую повязку ?
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Simbad
Ответ Дмитрий Караваев
Капитан должен считывать раздевалку и задавать настрой. Новичку это делать намного труднее.
Ты серьезно? У Месси капитанского опыта и в Барселоне и в сборной достаточно. Он культовый игрок современности и возможно лучший в истории. Его кто-то не знает из игроков Майями, не знают его требований к себе и к тому, что он всегда стремится к победам? Лео пришел не в какой-то европейский топовый клуб с многолетней историей, со своими традициями и в наглую стал капитаном. Он пришел в молодой клуб, чья история пишется у нас на глазах и разумно, что памятные страницы в ней запишет именно Месси.
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нелюбитель футбола
Ну, бросать он её точно не будет... Не то воспитание...
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Vinnipukh Vinni
Ответ XavIniesta2008-2015
Вряд-ли это правильно, несмотря на статус и заслуги Месси. Если бы команда сама проголосовала, что хочет видеть его капитаном, тогда было бы логично
Какая там команда? Там нет команды. Интер идёт на последнем месте в МЛС.
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Maksat S
А у Мартино был выбор ?
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
это могло не произойти?
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Tristan...
Ответ &_Bishep_&
А как может быть капитаном футболист, который не проходит в стартовый состав?
На этот вопрос ответят Начо и Роберто...
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Vinnipukh Vinni
Ответ &_Bishep_&
А как может быть капитаном футболист, который не проходит в стартовый состав?
Хейтерня в своём репертуаре )))
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monah
Ответ tampa-bay
Ничего себе, один гол и уже капитан
Там наоборот- сначала кэпом стал, потом победный завалил
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Cearvm
Разумное решение, не понимаю критику. Клубу несколько лет, глобально там нет никаких традиций абсолютно. К тому же с Месси в клуб пришли Альба и Бускетс, капитанство у других игроков из-за разницы в качестве выглядела бы странно.
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gukmamop
давайте уже сразу чемпионский трофей вручать, чего тянуть
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