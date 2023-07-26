Сиваков получил две желтые за 7 минут в матче с ЦСКА, вторую – за удар бутсой по голове Заболотного. «Оренбург» играет вдевятером

Два игрока «Оренбурга» получили удаления в матче Фонбет Кубка России против ЦСКА.

На 62-й минуте защитник оренбуржцев получил вторую желтую карточку от судьи Павла Кукуяна за удар ногой по голове Антона Заболотного и покинул поле. Первое предупреждение Сиваков получил на 56-й минуте, также сфолив на Заболотном.

На 14-й минуте матча прямую красную карточку получил вратарь « » , руками помешавший Ярославу Арбузову обойти его за пределами штрафной площади.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – (0:4, второй тайм).