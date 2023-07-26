Сиваков получил две желтые за 7 минут в матче с ЦСКА, вторую – за удар бутсой по голове Заболотного. «Оренбург» играет вдевятером

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Михаил Сиваков Антон Заболотный Алексей Кеняйкин Павел Кукуян Футбол

Два игрока «Оренбурга» получили удаления в матче Фонбет Кубка России против ЦСКА.

На 62-й минуте защитник оренбуржцев Михаил Сиваков получил вторую желтую карточку от судьи Павла Кукуяна за удар ногой по голове Антона Заболотного и покинул поле. Первое предупреждение Сиваков получил на 56-й минуте, также сфолив на Заболотном.

На 14-й минуте матча прямую красную карточку получил вратарь «Оренбурга» Алексей Кеняйкин, руками помешавший Ярославу Арбузову обойти его за пределами штрафной площади.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – ЦСКА (0:4, второй тайм).

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7 комментариев

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Илья Сутурин
Ответ Фёдор Кузнецов
ну так продолжилась, и Сиваков, которого быть не должно отбил удар ЦСКА. в пустые
ты сейчас угораешь? ты футбол вообще смотришь? Или с Фигурного катания сюда заскочил? Если бы судья сразу свистнул, этой атаки вообще бы не было! А ты хотел как? чтобы атака продолжалось, а судья тем временем руками держал Сивакова, мол подожди я тебя сейчас удалю!?
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Илья Сутурин
Ответ Фёдор Кузнецов
а почему сразу не дал карточку? получается Сиваков помог Оренбургу отбиться, когда не должен был находить на поле
ты вообще видео посмотрел? атака продолжалась, отложенная карточка!
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Serge Vendino
Ответ Фёдор Кузнецов
ну так продолжилась, и Сиваков, которого быть не должно отбил удар ЦСКА. в пустые
А если бы Кукуян его сразу удалил, этой опасной атаки не было бы вообще
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Илья Сутурин
Ответ Фёдор Кузнецов
А если бы Сиваков травмировал игрока ЦСКА потом? Игрок понимает что его сейчас удалят после атаки, и может что угодно сделать с соперником
короче ты рофлишь, понятно
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