Сиваков получил две желтые за 7 минут в матче с ЦСКА, вторую – за удар бутсой по голове Заболотного. «Оренбург» играет вдевятером
Два игрока «Оренбурга» получили удаления в матче Фонбет Кубка России против ЦСКА.
На 62-й минуте защитник оренбуржцев Михаил Сиваков получил вторую желтую карточку от судьи Павла Кукуяна за удар ногой по голове Антона Заболотного и покинул поле. Первое предупреждение Сиваков получил на 56-й минуте, также сфолив на Заболотном.
На 14-й минуте матча прямую красную карточку получил вратарь «Оренбурга» Алексей Кеняйкин, руками помешавший Ярославу Арбузову обойти его за пределами штрафной площади.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – ЦСКА (0:4, второй тайм).
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