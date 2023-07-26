19-летний Арбузов забил с финтом и заработал удаление вратаря «Оренбурга» за 14 минут дебютного матча в старте ЦСКА
Ярослав Арбузов забил гол и заработал штрафной, впервые выйдя в стартовом составе ЦСКА.
19-летний полузащитник дебютировал в стартовом составе в матче Фонбет Кубка России против «Оренбурга». На 12-й минуте Арбузов открыл счет в матче ударом с линии штрафной, перед этим сделав красивый финт.
Спустя две минуты Арбузов заработал штрафной, когда вратарь «Оренбурга» Алексей Кеняйкин руками помешал полузащитнику обойти его за пределами штрафной площади. Кеняйкин получил красную карточку, а затем Бахтиер Зайнутдинов реализовал штрафной.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ».
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Похоже, талант. Аж дух захватило от красоты оводки.
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