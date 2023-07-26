19-летний Арбузов забил с финтом и заработал удаление вратаря «Оренбурга» за 14 минут дебютного матча в старте ЦСКА

Ярослав Арбузов забил гол и заработал штрафной, впервые выйдя в стартовом составе ЦСКА.

19-летний полузащитник дебютировал в стартовом составе в матче Фонбет Кубка России против « ». На 12-й минуте открыл счет в матче ударом с линии штрафной, перед этим сделав красивый финт.

Спустя две минуты Арбузов заработал штрафной, когда вратарь «Оренбурга» руками помешал полузащитнику обойти его за пределами штрафной площади. Кеняйкин получил красную карточку, а затем реализовал штрафной.

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