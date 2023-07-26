19-летний Арбузов забил с финтом и заработал удаление вратаря «Оренбурга» за 14 минут дебютного матча в старте ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Бахтиер Зайнутдинов Алексей Кеняйкин Ярослав Арбузов Футбол

Ярослав Арбузов забил гол и заработал штрафной, впервые выйдя в стартовом составе ЦСКА.

19-летний полузащитник дебютировал в стартовом составе в матче Фонбет Кубка России против «Оренбурга». На 12-й минуте Арбузов открыл счет в матче ударом с линии штрафной, перед этим сделав красивый финт.

Спустя две минуты Арбузов заработал штрафной, когда вратарь «Оренбурга» Алексей Кеняйкин руками помешал полузащитнику обойти его за пределами штрафной площади. Кеняйкин получил красную карточку, а затем Бахтиер Зайнутдинов реализовал штрафной.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ».

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25 комментариев

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Кирилл Эсаулов
Гол то какой забил. Так держать
+22
-1
+21
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Ебздрогыч
На месте ЦСКА я бы после такого матча хорошие отступные в контракте паренька прописал бы, а то трансферное окно не закрылось, один северный клуб может и увести
+24
-8
+16
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Поцелуй Оздоева
Ответ Ебздрогыч
На месте ЦСКА я бы после такого матча хорошие отступные в контракте паренька прописал бы, а то трансферное окно не закрылось, один северный клуб может и увести
И как часто уводил?
+8
-1
+7
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Ilia Tikhonov
Вообще красавчик!очень здорово выглядит в матче
+7
-2
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KOTЯ ;
Наш луганский парень Арбузов. Удачи ему в ЦСКА от всего ЛНР)
+11
-6
+5
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Кирилл
В своем голе сыграл просто шикарно: доборолся за мяч до конца, оставил соперника без мяча крутым финтом и пробил в дальний угол )
+5
-1
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Максим Курский
Сезон Арбузов, как-никак)
+6
-3
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kaka10
Наследник Самедова
+3
0
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Давид Кочинян
Ответ freeman123
Интересно, будут ли этот момент обсуждать так же пристально, как удаление Нижнего с Зенитом. Оно более спорное чем удаление Александрова!
Тебе из-за газовой солидарности так обидно или что? На всех ветках с матчем уже наследил 😏
+6
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Король Крусибла
Ответ Ебздрогыч
На месте ЦСКА я бы после такого матча хорошие отступные в контракте паренька прописал бы, а то трансферное окно не закрылось, один северный клуб может и увести
И 2 ляма зп положить, чтобы он забил на футбол после одного удачного матча в картонном кубке с командой уровня фнл.
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Vagner01
Арбузов хорош! Очень хорош! Красавец просто! Ну а Ермаков как всегда полено!
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SMART789
Ответ Поцелуй Оздоева
И как часто уводил?
Он про Спартак, ведь Тушино кажется чуть севернее Ватутинок

По пути Медины так сказать
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Tony.B.
Передача Кучаева топище!
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Roman Boroveev
Ну так то нафик наемников типо Марио или Хесуса, я потерплю без еврокубков своими воспитанниками борьбу за медали.
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mars
Ответ kaka10
Наследник Самедова
Самедов его захочет продать)
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Толик Вдовенко
С финтом? Непозволительно! Федотов теперь со скамейки не выпустит.
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RSI
Еще пару месяцев назад я и не знал, кто это. А с ним подписали первый взрослый контракт.
Похоже, талант. Аж дух захватило от красоты оводки.
Фокус просто!
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Ебздрогыч
Финт Зидана перед голом - просто топ!
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Александр Олегович
Ярошик топчик
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TheSportNik
Хороший мальчишка, кирдык Оренбургу сделал.
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Ранис Мингазов
красавец
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