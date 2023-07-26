Матч «Оренбург» – ЦСКА состоится, несмотря на 35 градусов жары: «Температура к вечеру падает, все будет хорошо»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Дмитрий Андреев Футбол

Матч «Оренбурга» с ЦСКА в Фонбет Кубке России состоится, несмотря на жару.

Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени. Сейчас температура воздуха в Оренбурге составляет 35 градусов в тени.

«Температура к вечеру падает. Все хорошо будет, не переживайте», – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:15 по московскому времени.

21 комментарий

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Барсик Юрана
Хорошо, всё будет хорошо
+11
-3
+8
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Петр Дьяконов
мадает это до скольки? а перенести на 19 или 20-00 никак? ах там же сетка вещательная на мутном тв канале
+11
-4
+7
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Жечка Дырова
В Москву переносите, тут как раз проблем с жарой и сухостью нет
+7
-2
+5
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Roman Araslanov
Российский футбол. Бессмысленный и беспощадный
+5
-1
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Cruel Snake
Для нас всё ОК! То в минус со снегом, то в 35 градусной жаре. Рецепт простой, в холод побыстрее, в жару помедленнее. Бегите ребята!
+4
-1
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леннорыч-абрамович
Быстрее бегать будут по раскалённому искуственному газону
+4
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Overkiller
Ответ Петр Дьяконов
мадает это до скольки? а перенести на 19 или 20-00 никак? ах там же сетка вещательная на мутном тв канале
В смысле вы им в 22 часа играть предлагаете?
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Ktoto_V_Dome
Ответ Барсик Юрана
Хорошо, всё будет хорошо
Ой чувствую, Ярошик загуляет :)
Ой загуляет 🤟
+2
-1
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Pb-SE
Ответ Cruel Snake
Для нас всё ОК! То в минус со снегом, то в 35 градусной жаре. Рецепт простой, в холод побыстрее, в жару помедленнее. Бегите ребята!
Для игр зимой нужен реактивный Мбаппе, для игр летом- пешеход Погба.
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Pb-SE
Ответ Жечка Дырова
В Москву переносите, тут как раз проблем с жарой и сухостью нет
Кто в курсе- прилеты сегодня обещали?
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Александр Колосов
Ответ Жечка Дырова
В Москву переносите, тут как раз проблем с жарой и сухостью нет
А лучше в Питер, с залива будет дуть лёгкий бриз
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Caniball
Ответ Жечка Дырова
В Москву переносите, тут как раз проблем с жарой и сухостью нет
Тут все залило сегодня))))
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Александр Колосов
И пускай оранжевым мячом играют
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Не придумал...
Лалалала, всё будет хорошо
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justbored
нас ожидает кинокартина They Shoot Horses, Don’t They? [в советском прокате - "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?"] ))
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Alex Miheev
Харашечно
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.ru
похоже там не только бутылки... тазики с водой вокруг синтетической поляны расставлять надо
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Caniball
Играть на пластике в 35 такое себе удовольствие……
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