Матч «Оренбург» – ЦСКА состоится, несмотря на 35 градусов жары: «Температура к вечеру падает, все будет хорошо»

Матч «Оренбурга» с ЦСКА в Фонбет Кубке России состоится, несмотря на жару.

Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени. Сейчас температура воздуха в Оренбурге составляет 35 градусов в тени.

«Температура к вечеру падает. Все хорошо будет, не переживайте», – сказал спортивный директор « » .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:15 по московскому времени.