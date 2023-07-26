Матч «Оренбург» – ЦСКА состоится, несмотря на 35 градусов жары: «Температура к вечеру падает, все будет хорошо»
Матч «Оренбурга» с ЦСКА в Фонбет Кубке России состоится, несмотря на жару.
Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени. Сейчас температура воздуха в Оренбурге составляет 35 градусов в тени.
«Температура к вечеру падает. Все хорошо будет, не переживайте», – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:15 по московскому времени.
Ой загуляет 🤟