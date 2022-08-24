«Барселона» показала 3-ю форму – светло-серую с красно-синим крестом на футболке

«Барселона» показала третью форму на сезон-2022/23.

Экипировка от компании Nike выполнена в светло-сером цвете. На футболке изображен красно-синий крест, вдохновленный Крестом Сант-Жорди – премией, которой награждаются лица, внесшие большой вклад в развитие каталанского языка и каталонской культуры.

Также крест на футболке символизирует то внимание, которое клуб уделяет вопросам инклюзивности и разнообразия.

Уже сегодня «Барса» выйдет на поле в новой форме в товарищеском матче против «Манчестер Сити» на «Камп Ноу».

Отмечается, что в этом сезоне каталонская команда будет использовать третью форму не только в еврокубках, но и в других турнирах, чередуя с другими комплектами.

Фото: fcbarcelona.com