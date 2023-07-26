«Смотришь на Дуарте и думаешь: зачем в России такие иностранцы? Какая от них польза?» Дьяков о защитнике «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Виталий Дьяков Алексис Дуарте Футбол

Виталий Дьяков раскритиковал игру защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

— «С такой обороной невозможно бороться за чемпионство!» — написал Радимов в своем телеграм-канале, увидев стартовый состав «Спартака» на матч с «Оренбургом». Вы Владислава понимаете?

— Разумеется. За эти 90 минут все убедились, что «Спартаку» надо срочно усиливать линию обороны. Иначе придется туго. Дуарте весной запомнился исключительно ошибками. Начался новый сезон — ничего не изменилось. Смотришь на парня и думаешь: вот зачем в России такие иностранцы? Какая от них польза?

— За парагвайца заплатили четыре миллиона евро. Деньги на ветер?

— Да. Были бы сейчас морозы — мы могли бы рассуждать о сложностях адаптации, еще каких-то нюансах, которые не позволяют футболисту проявить себя. Но на дворе лето, прекрасные поля, человек в команде уже полгода, жив-здоров — и что в итоге? Ошибки-то системные! Каждый матч одно и то же!

— Неужели Дуарте настолько слабый защитник?

— Да. Это не игрок уровня «Спартака». Матч с «Оренбургом» из-за дисквалификации пропускал Джикия. Полагаю, в следующих турах в центре обороны выйдут он и Литвинов, а парагваец сядет на лавочку, – сказал экс-защитник «Ростова» и «Динамо».

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24 комментария

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Олег Св
Виталий, Ростов тебя помнит и радуется, что ты не с нами
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pav11k
Правды ради, сейчас он уже поувереннее выглядит, чем в концовке прошлого сезона. Игрок адаптируется, и это радует
+15
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Dmitry Orlov
А глядя на Рассказова, Ломовицкого и подобных, не было вопросов "зачем в России такие россияне, какая от них польза"?
+12
-1
+11
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Mark Safa
Ответ angry horse
очередная ошибка селекции спартака😁
Не болельщикам ЦСКА про селекции говорит… (Болельщик ЦСКА)
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Марксово Поле
Забрали на Дуарте гнать волну. В матче оценка лучше Литвинова. Верх снимал, перехватывал пасы. Полторы ошибки за матч. Подскользнулся и был накручен вместе с Хлусом в моменте с первым годом. Но защитник оказывается говно...
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Ilya Shilovskiy
У Дьякова поднимается Дуартериальное давление
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Mark Safa
Ответ Dmitry Orlov
А глядя на Рассказова, Ломовицкого и подобных, не было вопросов "зачем в России такие россияне, какая от них польза"?
Тем более зарплаты у этих рассказовых как у игроков в топ-5 🤦🏽‍♂️
+3
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bedLaM
Ответ pav11k
Правды ради, сейчас он уже поувереннее выглядит, чем в концовке прошлого сезона. Игрок адаптируется, и это радует
плюс он все таки ещё молодой
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Любитель пожрать
Не могу понять, а в чем конкретно Дуарте так провинился? Когда мимо него нап пролетел и забил? Так ведь в этот момент с напом боролся Хлусевич и проиграл борьбу, сразу после этого нап прокинул мимо Дуарте. Ему надо было тоже накинуться вместе с Хлусевичем? Да он сыграл не блестяще, но вешать всех собак на Дуарте - это совсем уж перебор.
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dimanchik179
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кто бы говорил, смотрят на таких как дьяков и думаешь, как они из любителей попали в вышку .
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mitos
Смотрешь на деревянный брус вроде Дьякова... и думаешь как они попали в РПЛ ?
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ro44an.siz
На то и тренер, чтобы игроки прибавляли, надо работать с Дуарте, учить играть
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Сергей Морозов
В аренду бы отдали пока молодой, может опыту поднабрался
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mootoo
смотришь на Дьякова и думаешь - зачем в Турции такие иностранцы?
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Mark Safa
Ответ Удар Кержакова
А какие ошибки в селекции у цска? (болельщик Пахтакора)
Фукс и Адольф, мне кажется этого достаточно, а про нынешний сезон, у нас нет никаких трансферах, вообще!
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Алексей Ненахов
Ответ Удар Кержакова
А какие ошибки в селекции у цска? (болельщик Пахтакора)
Когда это Пахтакор в Питер перебрался
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Mark Safa
Ответ Олег Св
Виталий, Ростов тебя помнит и радуется, что ты не с нами
Вижу слова Ростов, сразу вспоминаю Ростовского парня, кстати где он ?😹
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Жаргал Шадапов
Ответ Олег Св
Виталий, Ростов тебя помнит и радуется, что ты не с нами
В Ростове он довольно таки неплохо играл
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SopTecret
Ответ Dmitry Orlov
А глядя на Рассказова, Ломовицкого и подобных, не было вопросов "зачем в России такие россияне, какая от них польза"?
у них паспорт есть! единственный плюс большинства игроков в порочной системе наличия лимита
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Алексей Ненахов
Ответ SMART789
Напомним этот игрок перешел по настоянию и личной инициативе Абаскаля
Ты лучше напомни , что Семак про фан уйди думает и о сцене на вираже
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