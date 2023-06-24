Агент Дуарте: «Алексис влюбился в «Спартак». Ему нравится российский чемпионат»

Агент защитника «Спартака» Алексиса Дуарте заявил, что футболист влюбился в клуб.

23-летний парагваец пополнил состав «Спартака» в январе. Ранее он играл за клуб «Серро Портеньо».

«Дуарте нравится российский чемпионат. Алексис влюбился в «Спартак», – сказал Аугусто Параха.

В минувшем сезоне игрок провел 7 матчей за команду в Мир . В игре с «Зенитом» он был удален с поля.

Защитник «Спартака» Дуарте: «В Парагвае поля более быстрые в плане движения мяча. Футбол другой, в России – более силовой»