Агент Дуарте: «Алексис влюбился в «Спартак». Ему нравится российский чемпионат»

Теги Спартак премьер-лига Россия Алексис Дуарте Чемпионат.com Футбол

Агент защитника «Спартака» Алексиса Дуарте заявил, что футболист влюбился в клуб.

23-летний парагваец пополнил состав «Спартака» в январе. Ранее он играл за клуб «Серро Портеньо». 

«Дуарте нравится российский чемпионат. Алексис влюбился в «Спартак», – сказал Аугусто Параха.

В минувшем сезоне игрок провел 7 матчей за команду в Мир РПЛ. В игре с «Зенитом» он был удален с поля.

Защитник «Спартака» Дуарте: «В Парагвае поля более быстрые в плане движения мяча. Футбол другой, в России – более силовой»

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6 комментариев

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Three Days Grace
полноценный сбор проведет и только после этого уже можно делать выводы. Удачи, в любом случае. Защ-то не самый плохой
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mitos
Человек не играл в Европе. Нужно дать еще время для адаптации. Только сильный и сплоченный коллектив может добиваться побед на постоянной основе. Алексису учит язык!
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