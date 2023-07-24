Титов о «Спартаке»: «Заикаться о шансах на чемпионство с такой защитой — преступление»

Егор Титов раскритиковал оборону «Спартака» в матче с «Оренбургом» (3:2) в 1-м туре Мир РПЛ.

— Закономерная победа красно-белых?

— Скорее да, чем нет. В принципе, «Спартак» мог и раньше забивать и первый мяч, и последний. Моменты-то были. «Спартак» действовал в довольно высоком темпе, при своих болельщиках несся вперед.

— «Спартак» понравился?

— Да. Обе команды произвели приятное впечатление, много атаковали. Вместе с тем и «Спартак», и «Оренбург», конечно, испытывают серьезные проблемы в обороне. Заикаться о шансах красно-белых на чемпионство с такой защитой — просто преступление. Понятно, что скоро вернется Джикия. Но сейчас имеем то, что имеем...

— Гол Воробьева вновь поднял вопрос о том, зачем «Спартак» приобретал Дуарте?

— Про Дуарте уже сказано немало... Повторяться не очень хочется, но приходится констатировать: вопиющая индивидуальная ошибка легионера в том эпизоде. Если так будет продолжаться, конечно, в клубе задумаются, нужно ли оставлять такого футболиста в «Спартаке» — в команде, которая ставит перед собой самые высокие задачи.

Хорошо, что все так закончилось. Если бы встреча завершилась вничью, потом, допустим, после 20-го тура начались бы разговоры: а вы помните ту игру с «Оренбургом», как бы нам сейчас пригодились те два очка...

У «Спартака» не слишком сложный календарь на старте сезона. Поэтому сейчас нужно показывать максимальный результат! Стартовали удачно, идем дальше, – сказал экс-игрок « ».