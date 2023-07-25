«Цель «Краснодара» – трофей. Станем чемпионами, если будем играть как с «Динамо». Олусегун об РПЛ
Олакунле Олусегун считает «Краснодар» претендентом на победу в Мир РПЛ.
В 1-м туре Мир РПЛ-2023/24 «Краснодар» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 3:1.
– Навяжете борьбу «Зениту» в этом сезоне?
– Конечно! Наша главная цель – победа в РПЛ, мы хотим взять этот главный трофей, каждый из ребят верит в это.
Если мы будем еще усерднее тренироваться и выдавать такие же качественные матчи, как с «Динамо», то обязательно станем чемпионами, – сказал нападающий «Краснодара».
— После финала Кубка России ты говорил, что это был твой последний матч за «Краснодар». Что изменилось?
— Да, такое действительно было. Однако я поговорил со своей семьей и вместе мы решили, что сейчас нам лучше всего в Краснодаре и России. Именно поэтому мое мнение поменялось — сейчас я хочу играть за «Краснодар».
Чемпионство пока недостижимо для Краснодара.
гы гы гы