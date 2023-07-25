«Цель «Краснодара» – трофей. Станем чемпионами, если будем играть как с «Динамо». Олусегун об РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Олакунле Олусегун Футбол

Олакунле Олусегун считает «Краснодар» претендентом на победу в Мир РПЛ.

В 1-м туре Мир РПЛ-2023/24 «Краснодар» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

– Навяжете борьбу «Зениту» в этом сезоне?

– Конечно! Наша главная цель – победа в РПЛ, мы хотим взять этот главный трофей, каждый из ребят верит в это.

Если мы будем еще усерднее тренироваться и выдавать такие же качественные матчи, как с «Динамо», то обязательно станем чемпионами, – сказал нападающий «Краснодара».

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12 комментариев

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flash166
Если что:

— После финала Кубка России ты говорил, что это был твой последний матч за «Краснодар». Что изменилось?
— Да, такое действительно было. Однако я поговорил со своей семьей и вместе мы решили, что сейчас нам лучше всего в Краснодаре и России. Именно поэтому мое мнение поменялось — сейчас я хочу играть за «Краснодар».
+6
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Александр Трофимов
Ответ Фёдор Кузнецов
Олусегун же уходил из Краснодара, разве нет?
это другой Олусегун.
+4
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+4
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djamel
Ответ Александр Трофимов
это другой Олусегун.
ну, этот нормальный. не то, что прошлый
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Рагнар Лодброк
...если все команды будут играть как Динамо
+1
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Злодей Спб
Был шанс взять кубок. Реальный шанс.
Чемпионство пока недостижимо для Краснодара.
+1
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Vlad33
Так он же попрощался с Краснодаром,никому не нужен оказался?
+1
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Фёдор Кузнецов
Олусегун же уходил из Краснодара, разве нет?
+1
-1
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Faust Doc
Всем кто вспоминает прошлый сезон и уход игрока - это другой Олесегун, обновленная версия, не душните!
гы гы гы
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Ранальду с пивком
Молодец!!! На поле надо выходить с такими мыслями , иначе зачем вы вообще принимаете участие в соревновании? С такой мыслью должен выходить на поле каждый игрок Балтики , Факела, Зенита , не важно. А то послушаешь перед началом сезона : «наша цель не вылететь» или «наша цель забыть в пятерке» спортсмены ….
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Дима Карелин
Олусегун остался чтоб проиграть в финале снова ))
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TIMOXA1979 TIMOXIN
сначало нужно похудеть немного
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heathen
как у Зенита пошли трансферы на выход, так сразу любая бродяга навязывает борьбу... Конечно, победить Ерохина с Алипом труда не составит
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