«Цель «Краснодара» – трофей. Станем чемпионами, если будем играть как с «Динамо». Олусегун об РПЛ

Олакунле Олусегун считает «Краснодар» претендентом на победу в Мир РПЛ.

В 1-м туре Мир РПЛ-2023/24 «Краснодар» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

– Навяжете борьбу « » в этом сезоне?

– Конечно! Наша главная цель – победа в РПЛ, мы хотим взять этот главный трофей, каждый из ребят верит в это.

Если мы будем еще усерднее тренироваться и выдавать такие же качественные матчи, как с « », то обязательно станем чемпионами, – сказал нападающий « ».