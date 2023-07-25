Гюндоган о «Барсе»: «Я здесь для того, чтобы выиграть Ла Лигу, Кубок и ЛЧ. Хочу побеждать снова и снова»

Илкай Гюндоган высказался о своих целях в «Барселоне».

– Почему победитель Лиги чемпионов перешел в «Барсу»?

– Прежде всего потому, что это «Барса». Нельзя сказать «нет» «Барсе». С самого детства я мечтал играть в этой команде и защищать эту эмблему. И для меня большая честь быть здесь.

Кроме того, я увидел потенциал команды, то, что создается с прошлого сезона, то, что начал тренер, и я вижу, что клуб может становиться только лучше, лучше и лучше. Я очень мотивирован и приехал сюда, чтобы доказать себе, что я все еще стою этого, несмотря на то, что мне 32 года.

Это новая лига, и задача будет нелегкой, но мне нравятся сложные задачи. Они делают меня лучшей версией самого себя. Так что я готов бросить вызов самому себе и выложиться на этом новом этапе.

– Каковы твои личные цели здесь, в «Барсе»?

– Я здесь для того, чтобы побеждать, выиграть , и Лигу чемпионов. Я провел отличный сезон в «Сити», но я хочу продолжать побеждать снова и снова. Итак, я приехал сюда не только для того, чтобы наслаждаться футболом, но и для того, чтобы побеждать. Прежде всего, побеждать.

– Видишь ли ты у «Барсы» шансы на победу в Лиге чемпионов в этом году?

– Да, вижу, команда обладает качествами, но для [победы в ЛЧ] требуются не только качества, а менталитет, стабильность и иногда немного удачи в нужное время. И я думаю, что мы несем ответственность за то, чтобы пройти как можно дальше и постараться сыграть как можно лучше. Не только в Лиге чемпионов, но и в Ла Лиге, чтобы иметь возможность выиграть ее снова, – сказал полузащитник.