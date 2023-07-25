Гюндоган о «Барсе»: «Я здесь для того, чтобы выиграть Ла Лигу, Кубок и ЛЧ. Хочу побеждать снова и снова»

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган высказался о своих целях в «Барселоне».

– Почему победитель Лиги чемпионов перешел в «Барсу»?

– Прежде всего потому, что это «Барса». Нельзя сказать «нет» «Барсе». С самого детства я мечтал играть в этой команде и защищать эту эмблему. И для меня большая честь быть здесь.

Кроме того, я увидел потенциал команды, то, что создается с прошлого сезона, то, что начал тренер, и я вижу, что клуб может становиться только лучше, лучше и лучше. Я очень мотивирован и приехал сюда, чтобы доказать себе, что я все еще стою этого, несмотря на то, что мне 32 года.

Это новая лига, и задача будет нелегкой, но мне нравятся сложные задачи. Они делают меня лучшей версией самого себя. Так что я готов бросить вызов самому себе и выложиться на этом новом этапе.

– Каковы твои личные цели здесь, в «Барсе»?

– Я здесь для того, чтобы побеждать, выиграть Ла Лигу, Кубок и Лигу чемпионов. Я провел отличный сезон в «Сити», но я хочу продолжать побеждать снова и снова. Итак, я приехал сюда не только для того, чтобы наслаждаться футболом, но и для того, чтобы побеждать. Прежде всего, побеждать.

– Видишь ли ты у «Барсы» шансы на победу в Лиге чемпионов в этом году?

– Да, вижу, команда обладает качествами, но для [победы в ЛЧ] требуются не только качества, а менталитет, стабильность и иногда немного удачи в нужное время. И я думаю, что мы несем ответственность за то, чтобы пройти как можно дальше и постараться сыграть как можно лучше. Не только в Лиге чемпионов, но и в Ла Лиге, чтобы иметь возможность выиграть ее снова, – сказал полузащитник. 

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26 комментариев

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deadjoker
Знаменитый каталонский борщ?
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Kaka_GOAT
В последнее время почему то всё связанное с барселоной начинается с буквой "Г"
Гюндоган, гастроэнтерит ,гегемоны ,г..но
+12
-4
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falkao2013
Ответ Артём Сергеев
через пол года включат в сделку, бчк ведь меньше чем клуб
Это что-то на уровне сказок про то,,что Кунде и Рафинью не зарегистрируют.
+11
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9wkbc9rjcb
Очень большие сомнения в ЛЧ учитывая МС, и других монстров, а вот лига европы до четверть финала может быть.
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Peter Sakic
Размечтался
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Олег Усов
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вчера смотрел на ютубе ролики, где барса с топовым месси уничтожала всяких реалов, мю, мс, и много кого-) красотище просто!
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ljolik888
Ответ DolJun
ухахахахахах, ему что, никто ничего не сказал? в фк мем так не принято: вылетай из ле и готовься отстегнуть чави на тренеров от своей зарплаты через год, дружок)
Сравним историю Барселоны и Челси . Фк мемфромлондон явно будет в попе . Или ты видишь только последнии сезоны . Не видишь когда Барселона нагибала всех ? У всех бывает плохое время - правда кто-то возвращается а кто-то уходит в историю . Так вот Барселона будет только сильней. Ну и как ты думаешь кто в этом сезоне будет играть в лиге чемпионов?
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Дмитрий Крутенко
Ох и говорливый какой турок оказывается.
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Вполне по силам взять ЛЧ в наступающем сезоне. Топы остались, молодняк стал ещё лучше, приобрели классных игроков.
Хави тоже должен сделать требл в Барсе, очень жду от него этого!
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Артём Толоконников
Ответ иц а мэн
ну в предстоящем сезоне как минимум в полуфинал лч выйдут, чую
А выйграет Арсенал или Реал
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Барберис
Ответ Kaka_GOAT
Кака - легендарный и неповторимый футболист,он бразилец,но даже вне поля он пример для подражание
Я знаю.
Я его уважаю.
Но ты хотел задеть людей, и сыграл на букве "г".
На что, я справедливо заметил, что в русской интепретации кака это кака.
И когда кака намекает на говно, это смешно.
Вы согласны?
Кака уважаемый человек, но ваш поступок не хороший.
Я просто заметил.
Наверное вы учтете на будущее, когла решите кого-то задеть, не подумав.
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Артём Толоконников
Ответ Олег Усов
вчера смотрел на ютубе ролики, где барса с топовым месси уничтожала всяких реалов, мю, мс, и много кого-) красотище просто!
Ну да, только в старых роликах такое увидишь, к сожалению
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