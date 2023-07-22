Илкай Гюндоган: «Барселона» в Европе хочет быть на самом высоком уровне. Теперь у нее есть я, победитель ЛЧ, и я хочу еще большего»
Илкай Гюндоган заявил о желании помочь «Барселоне» улучшить результаты в еврокубках.
«Я принял стопроцентное решение перейти в «Барселону» после финала Лиги чемпионов. Мы вели переговоры задолго до этого, потому что мой контракт заканчивался, была неопределенность насчет моего будущего. Но я постарался от всего этого отвлечься, потому что впереди была, возможно, важнейшая игра в моей карьере.
Я знаю, что «Барселона» стремится быть на самом высоком уровне в Европе. И теперь у нее есть я, тот, кто перешел из выигравшего Лигу чемпионов клуба.
Конечно, я хочу добиться еще большего. Идеально было бы повторить то, чего команда добилась в Ла Лиге в прошлом году, и лучше выступить в Лиге чемпионов. Такова наша цель», – сказал хавбек.
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Я вот прочитал только про победителя ЛЧ.
А Каземиро не стал ничего упомянать про то, что его опыт победителя ЛЧ поможет МЮ в этом турнире, лишь потому , что МЮ туда даже не попал )))
Ps. Уровень "великой АПЛ" хорошо показал истинный бчкашник , каталонец по духу , рождению и игровой философии -- Пеп Гвардиола....,
разрывая эту "не такую как все лигу. Потому что тут ’конкуренция’ ". Практически каждый год , делая из соперников посмешище на дистанции))....
Так они ( Барса ) , хотя бы каждый год начинают играть в ЛЧ, в отличии от ....
Интересно, когда Каземиро переходил в МЮ в ранге победителя ЛЧ и давал вью , он каких мюшных бревен из полузащиты попускал этим?)