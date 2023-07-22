Илкай Гюндоган: «Барселона» в Европе хочет быть на самом высоком уровне. Теперь у нее есть я, победитель ЛЧ, и я хочу еще большего»

Теги Манчестер Сити Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган заявил о желании помочь «Барселоне» улучшить результаты в еврокубках.

«Я принял стопроцентное решение перейти в «Барселону» после финала Лиги чемпионов. Мы вели переговоры задолго до этого, потому что мой контракт заканчивался, была неопределенность насчет моего будущего. Но я постарался от всего этого отвлечься, потому что впереди была, возможно, важнейшая игра в моей карьере.

Я знаю, что «Барселона» стремится быть на самом высоком уровне в Европе. И теперь у нее есть я, тот, кто перешел из выигравшего Лигу чемпионов клуба.

Конечно, я хочу добиться еще большего. Идеально было бы повторить то, чего команда добилась в Ла Лиге в прошлом году, и лучше выступить в Лиге чемпионов. Такова наша цель», – сказал хавбек.

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32 комментария

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Гамаль Хайдаров
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Это те, которые вместе с Левандовски возили мадрид в финале Суперкубка похлеще чем Сити в 4-0))))
+16
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BZB
Надо вначале интегрироваться в состав, а еще лучше зарегистрироваться. А потом якать.
+17
-8
+9
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Tristan...
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Они же заглотнули в первом класико сезона 3-1, и они же заглотнули в последнем класико 0-4.
А между ними в трёх Класико подряд заглатывал наш Реал, увы...
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Леван Мкртчян
Ответ QWertY
Бчк начинает в ЛЧ, потому что играет в лоллиге, а не в великой АПЛ, где бчк боролась бы с Виллой Эмери за Лигу Конференции. Айнтрахт не даст соврать, они хорошо запомнили брусков Гави и Педри)) Каземиро когда перешел не говорил «теперь победитель ЛЧ и хозяин бчк здесь», а молча пахал и разрывал. Чуешь разницу?
А где Гюндоган сказал что : Теперь победитель ЛЧ и хозяин второго Манчестерского здесь.
?
Я вот прочитал только про победителя ЛЧ.
А Каземиро не стал ничего упомянать про то, что его опыт победителя ЛЧ поможет МЮ в этом турнире, лишь потому , что МЮ туда даже не попал )))

Ps. Уровень "великой АПЛ" хорошо показал истинный бчкашник , каталонец по духу , рождению и игровой философии -- Пеп Гвардиола....,
разрывая эту "не такую как все лигу. Потому что тут ’конкуренция’ ". Практически каждый год , делая из соперников посмешище на дистанции))....
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Гамаль Хайдаров
Ответ Милан 757
Через год Хави продаст его как Киссие ...
Они разного уровня, да и по стилю он точно не подходит Хави, НО Киссье хороший игрок и грех было его отпускать просто так, поэтому подписали и продадут в этом году)
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Леван Мкртчян
Ответ QWertY
Причем тут ЛЧ вообще? Они дальше четвертьфинала ЛЕ дойти не могут. Про ЛЧ и речи не было))
Мюшки скользкие)

Так они ( Барса ) , хотя бы каждый год начинают играть в ЛЧ, в отличии от ....

Интересно, когда Каземиро переходил в МЮ в ранге победителя ЛЧ и давал вью , он каких мюшных бревен из полузащиты попускал этим?)
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Aram Avanesian
Ответ Милан 757
Через год Хави продаст его как Киссие ...
а кессие уже продали ?
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Док163
Немного высокомерно …… Самую малость …..
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Дмитрий Крутенко
Собирается команда лучших. Правда есть одно "но" - лучших трепачей. Молодой бразилец, старый турок, президент тоже не отстает. Для такой компании нужен легендарный тренер-царь. Который к тому же играл в Испании. Только с ним коллектив заиграет (будет трепаться) по-новому.
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pasmike
Гюндоган: «Хочу выиграть Лигу Европы. В Манчестер Сити это было невозможно. Поэтому перешел в Барсу.»
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Кино Музыка
Я, я и снова я...
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Гамаль Хайдаров
причем тут хозяева Мадрида?
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Пацанчик реальный
Ответ Гамаль Хайдаров
Это те, которые вместе с Левандовски возили мадрид в финале Суперкубка похлеще чем Сити в 4-0))))
Выяснился еще один аккаунт)Сколько же у тебя их?)
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