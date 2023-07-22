Илкай Гюндоган: «Барселона» в Европе хочет быть на самом высоком уровне. Теперь у нее есть я, победитель ЛЧ, и я хочу еще большего»

Илкай Гюндоган заявил о желании помочь «Барселоне» улучшить результаты в еврокубках.

«Я принял стопроцентное решение перейти в «Барселону» после финала Лиги чемпионов. Мы вели переговоры задолго до этого, потому что мой контракт заканчивался, была неопределенность насчет моего будущего. Но я постарался от всего этого отвлечься, потому что впереди была, возможно, важнейшая игра в моей карьере.

Я знаю, что « » стремится быть на самом высоком уровне в Европе. И теперь у нее есть я, тот, кто перешел из выигравшего Лигу чемпионов клуба.

Конечно, я хочу добиться еще большего. Идеально было бы повторить то, чего команда добилась в в прошлом году, и лучше выступить в Лиге чемпионов. Такова наша цель», – сказал хавбек.