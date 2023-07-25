Мэр Парижа об отстранении Мбаппе: «Не понимаю игры «ПСЖ». Килиан – лучший игрок мира, нужно удержать его у нас»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Политика Килиан Мбаппе Футбол

Мэр Парижа раскритиковала «ПСЖ» за отстранение Килиана Мбаппе.

Напомним, «ПСЖ» не включил Мбаппе в заявку на летнее турне по Японии. Форвард отказался продлевать контракт и хочет покинуть клуб свободным агентом в 2024 году. «ПСЖ» готов выслушать предложения по Мбаппе этим летом.

«Я не понимаю эти игры от «ПСЖ». Килиан Мбаппе – лучший игрок мира. Я ничего не понимаю, признаюсь в этом.

Килиан – экстраординарный игрок, нужно удержать его в Париже. Думаю, сам он тоже хочет остаться здесь как можно дольше. Вопрос в том, что за игры затеял «ПСЖ», – сказала Анн Идальго.

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27 комментариев

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Tiestorzn17
Ну ты то куда лезешь 😁 вас там и так толпа непонятных советчиков, сами разберутся как им лучше, арабы явно не глупые люди.
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Барберис
Мне кажется, мэр Парижа мог бы к Килиану обратиться, люди контракт предлагают.
Это Мбаппе должен хотеть остаться в Париже.
Здесь выбор.
Либо идти за титулами туда, где и без него эти титулы берут, либо постараться стать тем, кто добыл этот титул для команды, первый титул в Кубке чемпионов.
Думается, лучший вариант второй, хозяева шедрые, состав можно сколотить, надо концентрироваться на результат, добыв его не "сейчас и здесь", как ошибались в Париже, а идти к цели методично, сделав ее необратимой, то есть победу.
При должном подходе "Пари Сен-Жермен" может все же победить в Лиге чемпионов, они ищут пути.
Победа будет иметь огромный резонанс, и быть главным в ней особый случай.
Руководители ПСЖ новички, но они люди успешные, и нет причин сомневаться в их навыках достижения цели.
Считаю, если интерес будет стабильным, ПСЖ возьмет кубок, в ближайщее время.
А если Мбаппе не уйдет и не случится этой победы?
Разве камерунец потеряет в авторитете?
Нет.
Если он будет вкладываться все время, станет легендой, с ореолом преданности.
Ну есть проторенная тропа.
Переходи туда, где титулы гарантированы.
Осуждать его не буду в любом случае, футболист фантастический.
Просто было бы хорошо, если в Европе был разброс центров, которые могут победитьив главном турнире.
Уход Мбаппп ликвидирует один из центров, и проект свернется.

Красивый, амбициозный, яркий ПСЖ добавляет интригу, создает атсосферу праздника футбола.
Жаль, если это вдруг пропадет.
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BZB
Типичный мэр.
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Виктор Петров
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
лучший игрок мира который попадает в цель лишь в 3-4 попыьках из 10😀😀😀😂
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Александр Колодин
Ответ ArnoNeputevy
Кандалы, цепь железную - и в Бастилию.
Какую такую Бастилию?
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tolobas
Ответ Tiestorzn17
Ну ты то куда лезешь 😁 вас там и так толпа непонятных советчиков, сами разберутся как им лучше, арабы явно не глупые люди.
В том, что они не глупые есть сомнения. Зачем было такой контракт подписывать?
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Адам Нинуху
да оставьте вы парня в покое как Мбаппе справляется со всем этим давлением я поражаюсь. ему надо бежать с этой команды хоть куда
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Денис Ширинов
Игры ПСЖ действительно так себе
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Трент Резнор
А когда Кличко стал мэром Парижа?
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Fan de PSG depuis 2002
Удерживать ради чего? Ради огромной зарплаты? Удерживать игрока, который не уважает свой клуб, бессмысленно. Что с ним, что без него ПСЖ даже близко не подошёл к исполнению своей мечты выиграть ЛЧ. Деньги большие (просто огромные) получил, а теперь хочет после себя ещё потоп оставить. Нет уж.
Пусть уходит.
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&_Bishep_&
Ну уступи тогда ему свое кресло мэра города, может и согласится.
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ArnoNeputevy
Кандалы, цепь железную - и в Бастилию.
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rigobersong
Почему мэр Парижа не озабочен тем, что сейчас на север города даже патруль не приезжает, и у них по сути город в городе со своими законами, я уже не говорю о том, что возле Эйфелевой башни настоящая помойка, все это можно увидеть в десятках видео из открытых источников:))
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Tseren031293
Ну если не понимаешь не лезь !
Из той серии
« моя жена самая красивая, но смотрит на другого,но я должен хоть как ее удержать» мозгов не хватает.
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Ярик01
Дай миллиард из кармана, может и удержат
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ARIGAMI ARIGAMI
Сейчас ведь не рабство
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Born is the King
Этой Ане стоит попробовать удержать раз она даёт советы
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Wesley
Госпожа мэр, ну так и платите ему из своего кармана, раз так надо удержать именно в Париже
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Рус Киссенжер
лучший игрок мира Месси.
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Borsii the best
Это как раз не ПСЖ затеял игры, к Мбаппе, его понять тоже можно. Человек заявил, что не будет продлевать контракт, так ему сразу стали предлагать пожизненный контракт, все льготы мира и прочее. Вы лучше эти деньги направьте на развитие академии либо полезные акции для общества/клуба, вместо того, чтобы удержать игрока, который не хочет играть
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