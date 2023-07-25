Мэр Парижа об отстранении Мбаппе: «Не понимаю игры «ПСЖ». Килиан – лучший игрок мира, нужно удержать его у нас»
Мэр Парижа раскритиковала «ПСЖ» за отстранение Килиана Мбаппе.
Напомним, «ПСЖ» не включил Мбаппе в заявку на летнее турне по Японии. Форвард отказался продлевать контракт и хочет покинуть клуб свободным агентом в 2024 году. «ПСЖ» готов выслушать предложения по Мбаппе этим летом.
«Я не понимаю эти игры от «ПСЖ». Килиан Мбаппе – лучший игрок мира. Я ничего не понимаю, признаюсь в этом.
Килиан – экстраординарный игрок, нужно удержать его в Париже. Думаю, сам он тоже хочет остаться здесь как можно дольше. Вопрос в том, что за игры затеял «ПСЖ», – сказала Анн Идальго.
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Это Мбаппе должен хотеть остаться в Париже.
Здесь выбор.
Либо идти за титулами туда, где и без него эти титулы берут, либо постараться стать тем, кто добыл этот титул для команды, первый титул в Кубке чемпионов.
Думается, лучший вариант второй, хозяева шедрые, состав можно сколотить, надо концентрироваться на результат, добыв его не "сейчас и здесь", как ошибались в Париже, а идти к цели методично, сделав ее необратимой, то есть победу.
При должном подходе "Пари Сен-Жермен" может все же победить в Лиге чемпионов, они ищут пути.
Победа будет иметь огромный резонанс, и быть главным в ней особый случай.
Руководители ПСЖ новички, но они люди успешные, и нет причин сомневаться в их навыках достижения цели.
Считаю, если интерес будет стабильным, ПСЖ возьмет кубок, в ближайщее время.
А если Мбаппе не уйдет и не случится этой победы?
Разве камерунец потеряет в авторитете?
Нет.
Если он будет вкладываться все время, станет легендой, с ореолом преданности.
Ну есть проторенная тропа.
Переходи туда, где титулы гарантированы.
Осуждать его не буду в любом случае, футболист фантастический.
Просто было бы хорошо, если в Европе был разброс центров, которые могут победитьив главном турнире.
Уход Мбаппп ликвидирует один из центров, и проект свернется.
Красивый, амбициозный, яркий ПСЖ добавляет интригу, создает атсосферу праздника футбола.
Жаль, если это вдруг пропадет.
Пусть уходит.
Из той серии
« моя жена самая красивая, но смотрит на другого,но я должен хоть как ее удержать» мозгов не хватает.