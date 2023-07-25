Мэр Парижа об отстранении Мбаппе: «Не понимаю игры «ПСЖ». Килиан – лучший игрок мира, нужно удержать его у нас»

Мэр Парижа раскритиковала «ПСЖ» за отстранение Килиана Мбаппе.

Напомним, «ПСЖ» не включил Мбаппе в заявку на летнее турне по Японии. Форвард отказался продлевать контракт и хочет покинуть клуб свободным агентом в 2024 году. «ПСЖ» готов выслушать предложения по Мбаппе этим летом.

«Я не понимаю эти игры от «ПСЖ». – лучший игрок мира. Я ничего не понимаю, признаюсь в этом.

Килиан – экстраординарный игрок, нужно удержать его в Париже. Думаю, сам он тоже хочет остаться здесь как можно дольше. Вопрос в том, что за игры затеял « », – сказала Анн Идальго.

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