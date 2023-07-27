Арсенал – Барселона 27.07.2023 товарищеский матч, прогноз на футбольный матч

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Пока ещё идёт межсезонье, отдельные команды пробуют свои силы, а клубы из топовых чемпионатов, обычно играющие друг против друга в плей-офф еврокубковых турниров, готовы сыграть друг с другом товарищеский матч. Вниманию фанатов «Арсенала» и «Барселоны»: ваши команды встретятся друг против друга 27 июля на лос-анджелесском стадионе SoFI, игра начнётся в 5:30 утра по московскому времени. Итак, что же успели провернуть со своими составами оба клуба в межсезонье?

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Арсенал

 

Начнём с того, кто покинул расположение команды. В межсезонье из клуба ушли трое: малоизвестный ивуариец Мазид Огунгбо ушёл в скромный «Барроу», испанец Пабло Мари отправился в «Монцу», а Гранит Джака перешёл в «Байер». Хотя некоторые уже сожалеют о том, что призывали выгнать Джаку, так как Микель Артета в минувшем сезоне нашёл ему подходящую позицию и отучил от грубостей. Значительная часть игроков клуба вернулась из аренды, в том числе и те, кого клуб готов был продать ещё в марте месяце. Здесь и Николя Пепе, вернувшийся из аренды в «Ницце», и проведший сезон в «Фулхэме» Седрик Суареш, и стоявший на воротах турецкого «Аланьяспора» Рунар Алекс Рунарссон.

Но также есть три крупных приобретения. Во-первых, за 70 с лишним млн. евро «канониры» приобрели у «Челси» Кая Хаверца (они отдавали больше только за Николя Пепе): для самого Хаверца этот переход должен стать шагом вперёд, невзирая ни на какие проблемы. Во-вторых, юная звезда «Аякса» Юрриен Тимбер, который ещё в детстве мечтал играть в Англии и даже выступать за «Арсенал», перешёл в клуб своей мечты за 40 млн. евро. А в третьих, на правах свободного агента (!) наконец-то в команду попал Деклан Райс, который может стать ключевым центральным полузащитником всей команды.

Уже состоялся товарищеский матч против «МЮ»: при счёте 0:0 в основное время в серии пенальти победу одержали «красные дьяволы». Зато в игре против звёзд MLS «Арсенал» разошёлся, выиграв 5:0. Кай Хавертц проиграл пару челленджей, зато ещё и забил крутой пятый гол своего клуба с передачи Маркиньоса. Райс тоже хорошо вошёл в игру, успешно отыграв и в обороне, и разогнав несколько атак.

Прогноз на матч Реал – МЮ

Барселона

 

Теперь можно сказать: от легендарного состава «Барсы», которая была грозой многих в 2010-е годы, ничего теперь не осталось.. Серхио Бускетс и Жорди Альба дружно ушли в «Интер Майами», чтобы хотя бы там быть рядом со звездой по имени Лео и на закате попытаться повеселить и потешить американскую публику. В то же время «Барса» избавилась от двух балластов: объект множества шуток Самуэль Умтити ушёл-таки в «Лилль», а не нашедший себе места в клубе Антуан Гризманн обратно уехал в «Атлетико». На правах аренды уходит в «Жирону» Пабло Торре.

С другой стороны, у клуба есть два серьёзных приобретения, которые могут принести выгоду в будущем. Это американец Сержиньо Дест, перешедший из «Милана», и новоиспечённый триумфатор ЛЧ Илкай Гюндоган, который после победы «Ман Сити» решил поставить себе новые цели. Плюс ещё шесть свободных агентов, из которых более-менее известен разве что Хулиан Араухо. Более того, в команде остался Усман Дембеле, которого пытался перетащить к себе «Аль-Наср», обещая Дембеле контракт на 5 лет за 200 млн евро (не можете себе представить, чтобы Роналду и Дембеле играли в одной команде? И не имеет смысла).

Предыдущий матч «Барсы» состоялся аж 6 июня против японского клуба «Виссел Кобе» и завершился победой «сине-гранатовых» 2:0. Отличились Франк Кессиэ и Эрик Гарсия, обе голевые передачи отдал уже ушедший в аренду Торре. Увы, игра с «Ювентусом» сорвалась из-за того, что у ряда игроков «Барселоны» был диагностирован вирусный гастроэнтерит.

Прогноз

 

На подобные матчи давать прогнозы, с одной стороны, сложно, поскольку неизвестно, в какой форме именно пребывают оба клуба. С другой стороны, эксперименты с участием новичков дают букмекерам и экспертам немного подумать и пофантазировать, насколько впишутся в игровую схему тот или иной игрок. Вот и здесь у Микеля Артеты есть шанс проверить и Райса в центре полузащиты в игре против серьёзного противника, и дать возможность поиграть в обороне Тимберу. А Хави сможет проверить, насколько Гюндоган может сыграться с другими игроками каталонского клуба.

Данные по коэффициентам на события этой встречи нам предоставляет BetBoom. По традиции, мы начнём разговор с исходов. Здесь букмекеры немного более благосклонны к «Арсеналу», предлагая на его победу коэффициент 2.29. На победу «Барсы» можно поставить с кэфом 2.77, а на ничью кэф составляет 3.5. Очевидно, что состав «канониров» кажется более мощным в технико-тактическом плане. Если же речь завести о двойном исходе, то на победу «Арсенала» или ничью предлагается кэф 1.4, на победу любого из противников без ничьи он снижается до 1.27, а на ничью или победу «Барселоны» он достигает 1.58. В целом номинально фаворитом здесь можно считать «Арсенал».

Следующий пункт обсуждения – это тотал. Если говорить в общих чертах, то здесь более вероятен тотал больше 2.5 с кэфом 1.71, нежели меньше 2.5 с кэфом 2.01. Подобную игру вряд ли можно будет назвать выставочной, поскольку игроки выходят всё-таки не куражиться, но порадовать зрителей обилием голов будет вполне возможно. Если вы хотите выбрать какой-то другой тотал, то можете поставить на тотал больше 2 с кэфом 1.31 или больше 3 с кэфом 2.17. А можно и взять меньше 2 с кэфом 3.09.

Вообще всё будет зависеть от того, смогут ли Гави, Ансу Фати, Торрес и компания с одной стороны и Сака, Жоржиньо, новичок Райс и прочие игроки с другой стороны порадовать нас изящными комбинациями с завершающими ударами. На тотал «Арсенала» больше 1.5 можно поставить с кэфом 2.04, меньше 1.5 – с кэфом 1.69. Для «Барселоны» соответствующие кэфы составляют 2.3 и 1.55. Вообще, прогнозируя диапазон голов (а есть такая ставка в BetBoom), можно выбрать диапазон от 2 до 3 (кэф 2), диапазон до 1 гола (кэф 4) и диапазон от 4 до 5 голов (кэф 3.45).

Стоит ли говорить о форе? В принципе, нет. Везде стоит нулевая фора, отличающаяся только кэфами в пользу команды Артеты: на её успех можно поставить с кэфом 1.71, а вот нулевая фора в пользу клуба Хави оценивается кэфом 2.01. Минусовые (-1) оцениваются 3.45 и 4.7 соответственно. Гнаться никто не будет ни за крупным счётом, ни за результатом. Про излюбленное Артетой «доминирование» или какую-либо родню классической «тики-таки» говорить не будем: конечно, какие-то тактические особенности стиля сезона 2023/2024 разглядеть будет вполне возможно, но полную картину мы увидим в матчах с претендентами на еврокубки и играх с участниками этих самых еврокубков.

Ну и давайте напоследок пробежимся по некоторым мелким событиям. Как минимум увидеть голы в исполнении обеих команд вполне возможно (1.58 на то, что это случится, против кэфа 2.23 на сами-догадайтесь-какое событие). Опять же перевес в пользу Артеты в вопросе того, кто откроет счёт (1.81 на первый гол в матче авторства «Арсенала» против 2.01 на открытие «Барселоной» счёта), а вот будет ли первый гол «быстрым» (то есть в первые 15 минут игры)? BetBoom полагает, что нет: кэф 3 на то, что будет забит быстрый гол, и кэф 1.33 на то, что его не будет. Из точных счетов равновероятными с кэфом 11 являются 2:0 и 2:2.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 (кэф 1.71), обе забьют – да (кэф 1.58).

В принципе, зачем сейчас ставить на чью-то победу? Может, она повлияет на морально-волевые характеристики в какой-то мере, но это не более того. Может, какие-то тактические особенности или комбинации Артета и Хави возьмут на вооружение, чтобы использовать их в играх АПЛ и Примеры соответственно. Но долгосрочных выводов делать не стоит. Для начала давайте посмотрим, смогут ли обе команды показать богатый на голы матч. Будем надеяться, что с такой россыпью звёзд им это по плечу.

Где смотреть матч Арсенал – Барселона

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Арсенал Англия – Барселона Испания
Дата проведения
27 июля, 05.30, «SoFi Stadium»
Онлайн матча

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