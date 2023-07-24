Реал Мадрид — Манчестер Юнайтед: прогноз на товарищеский матч 27.07.2023

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27 июля, в четверг, мадридский «Реал» и английский «Манчестер Юнайтед» проведут товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки. Встреча пройдет на стадионе «Релиант Стадиум» в американском Хьюстоне и начнется в 03:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТБ 2,5.

Реал Мадрид

Мадридский «Реал» отправился в американское турне, где проведет серию игр перед стартом чемпионата Испании, намеченном на 11 августа. В США команда Карло Анчелотти уже сыграла с итальянским «Миланом» (3:2) и встретится с «Манчестер Юнайтед», «Барселоной» и «Ювентусом».

В Америке свои первые матчи за «Реал» проведут новички «сливочных»: англичанин Джуд Беллингем, перешедший из дортмундской «Боруссии», и турок Арда Гюлер, которого «Мадрид» приобрел у «Фенербахче».

За Беллингема «Реал» заплатил 103 миллиона евро, но, возможно, это станет не главным летним трансфером испанцев — «Реал» очень близок к подписанию Килиана Мбаппе, которого «ПСЖ» выставил на трансфер. По слухам клуб из столицы Испании закроет сделку на первой неделе августа за сумму 200-250 миллионов евро.

В предстоящем сезоне «Реалу» придется научиться играть без своего главного нападающего многих лет — Карим Бензема не стал продлевать отношения с «Мадридом» и отправился в Саудовскую Аравию.

Еще один трансфер на выход — переход Марко Асенсио в «ПСЖ» к Луису Энрике.

Также завершил свои выступления за «Реал» Эден Азар, но потерю бельгийца вряд ли кто-то заметит. Из-за постоянных травм Азар мало играл за «Реал» и считается одним из самых худших трансферов в истории клуба.

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Манчестер Юнайтед

Команда Эрика тен Хага начала подготовку к сезону раньше мадридцев и провела уже три товарищеских матча и во всех одержала победы. Сначала в Осло манкунианцы обыграли «Лидс» (2:0), затем в Эдинбурге были сильнее французского «Лиона» (1:0), а уже в США обыграли «Арсенал» со счетом 2:0.

Перед матчем с «Реалом» «МЮ» проведет еще одну встречу протв валлийского «Рексхэма».

Что касается трансферов, то в первую очередь бросается в глаза изменения во вратарской линии. Многолетний первый номер «МЮ» Давид де Хеа покинул Манчестер в качестве свободного агента, а ему на смену англичане купили у миланского «Интера» камерунца Андре Онана.

Второй громкий трансфер «МЮ» — покупка у «Челси» Мэйсона Маунта за 64 миллиона евро.

Также в «МЮ» сменился капитан — теперь им будет португалец Бруну Фернандеш вместо защитника Харри Магуайра. При этом англичанин не планирует покидать команду и хочет побороться за место в стартовом составе.

Реал Мадрид — Манчестер Юнайтед: история личных встреч

«Реал» очень неудобный соперник для «Манчестер Юнайтед»: за последние два десятилетия команды трижды пересекались в плей-офф Лиги Чемпионов и все три раза победы в двухматчевом противостоянии одерживали испанцы.

Последний официальный матч команды провели в 2017 в битве за Суперкубок Европы, и тогда победа снова досталась мадридцам — 2:1.

Зато в трех последних товарищеских матчах неизменно побеждал «МЮ».

Реал Мадрид — Манчестер Юнайтед: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующий коээфициенты на предстоящий матч: победа «Реала» оценивается в 2.44, ничья — 3.37, а успех «МЮ» — 2.65.

Английский клуб в отличие от соперника уже находится в игровом тонусе и вряд ли уступит испанцам. Поэтому можно сделать ставку на X2 за 1.52.

Наверняка команды постараются порадовать зрителей и результативным футболом, поэтому должна пройти ставка на ТБ 2,5 за 1.64.

Где смотреть матч Реал – МЮ

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Реал Мадрид Испания – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
27 июля, 03.30, «Релиант стадиум»
Онлайн матча

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