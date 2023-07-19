«Ньюкасл» близок к продаже Сен-Максимена «Аль-Ахли» за 40 млн фунтов и покупке Барнса у «Лестера»
«Ньюкасл» нашел замену Аллану Сен-Максимену в «Лестере».
По данным Sky Sports, вингер близок к переходу в «Аль-Ахли», и «сороки» в результате этой сделки могут получить до 40 млн фунтов.
На место француза они собираются купить Харви Барнса. Изначально «Лестер» хотел получить за полузащитника 40 млн фунтов, а «Ньюкасл» предлагал 30 млн, но теперь стороны близки к компромиссу и уже обсуждают структуру выплат.
Сам Барнс заинтересован в трансфере, поскольку хочет играть в Лиге чемпионов. Ожидается, что договориться с ним об условиях контракта не составит труда.
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