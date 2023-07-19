«Ньюкасл» близок к продаже Сен-Максимена «Аль-Ахли» за 40 млн фунтов и покупке Барнса у «Лестера»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Лестер высшая лига Саудовская Аравия чемпионшип Sky Sports Аль-Ахли Джидда Аллан Сен-Максимен Харви Барнс Футбол

«Ньюкасл» нашел замену Аллану Сен-Максимену в «Лестере».

По данным Sky Sports, вингер близок к переходу в «Аль-Ахли», и «сороки» в результате этой сделки могут получить до 40 млн фунтов.

На место француза они собираются купить Харви Барнса. Изначально «Лестер» хотел получить за полузащитника 40 млн фунтов, а «Ньюкасл» предлагал 30 млн, но теперь стороны близки к компромиссу и уже обсуждают структуру выплат.

Сам Барнс заинтересован в трансфере, поскольку хочет играть в Лиге чемпионов. Ожидается, что договориться с ним об условиях контракта не составит труда.

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11 комментариев

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noti22
Опять не в МЛС(
+10
-2
+8
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hiper26
Ответ Ben Shelton
а почему сам Максимен не хочет в лч поиграть, а?
Он больше лечится чем играет. Ньюкасл будет рад его сбагрить.
+6
0
+6
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Ben Shelton
а почему сам Максимен не хочет в лч поиграть, а?
+5
-2
+3
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RealJon
Харви Барнес не дриблер как Максимин, но, точно результативный и не травматичный
+4
-2
+2
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QWertY
Короче, Аль Ахли чемпик. У них по флангам Максимен и Марез, а в центре Фирмино
+4
-3
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Olajuvon
Рановато в 26 лет заканчивать с большим футболом…
+1
0
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Никита Алексеев
Максимен так и не смог полностью раскрыться, для Ньюкасла это будет удачная продажа
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vaslover
Хороший шанс для Барнса показать себя в ЛЧ и наконец-то попасть в основную обойму сборной Англии.
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Born is the King
Сити купил Гвардиола за 120 млн
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