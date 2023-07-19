«Ньюкасл» близок к продаже Сен-Максимена «Аль-Ахли» за 40 млн фунтов и покупке Барнса у «Лестера»

«Ньюкасл» нашел замену Аллану Сен-Максимену в «Лестере».

По данным , вингер близок к переходу в « », и «сороки» в результате этой сделки могут получить до 40 млн фунтов.

На место француза они собираются купить . Изначально « » хотел получить за полузащитника 40 млн фунтов, а « » предлагал 30 млн, но теперь стороны близки к компромиссу и уже обсуждают структуру выплат.

Сам Барнс заинтересован в трансфере, поскольку хочет играть в Лиге чемпионов. Ожидается, что договориться с ним об условиях контракта не составит труда.