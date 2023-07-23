Сен-Максимен частично прошел медосмотр для «Аль-Ахли» и подпишет контракт до 2026 года
Аллан Сен-Максимен близок к переходу в «Аль-Ахли».
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что трансфер вингера «Ньюкасла» согласован в устной форме. Футболист уже частично прошел медосмотр.
Стороны ждут, когда будет завершена проверка документов, и после этого сделка будет закрыта.
26-летний француз подпишет контракт сроком до 2026 года. Сообщалось, что «Ньюкасл» выручит 40 млн фунтов.
Со статистикой Сен-Максимена можно ознакомиться здесь.
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