Сен-Максимен частично прошел медосмотр для «Аль-Ахли» и подпишет контракт до 2026 года

Аллан Сен-Максимен близок к переходу в «Аль-Ахли».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что трансфер вингера « » согласован в устной форме. Футболист уже частично прошел медосмотр.

Стороны ждут, когда будет завершена проверка документов, и после этого сделка будет закрыта.

26-летний француз подпишет контракт сроком до 2026 года. Сообщалось, что «Ньюкасл» выручит 40 млн фунтов.

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