Сен-Максимен частично прошел медосмотр для «Аль-Ахли» и подпишет контракт до 2026 года

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Аллан Сен-Максимен Фабрицио Романо Футбол

Аллан Сен-Максимен близок к переходу в «Аль-Ахли».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что трансфер вингера «Ньюкасла» согласован в устной форме. Футболист уже частично прошел медосмотр.

Стороны ждут, когда будет завершена проверка документов, и после этого сделка будет закрыта.

26-летний француз подпишет контракт сроком до 2026 года. Сообщалось, что «Ньюкасл» выручит 40 млн фунтов.

Со статистикой Сен-Максимена можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<CRISTIANO>
Большущая потеря для Ньюкасла.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Ньюкасл купил Барнса на эти 40 лимонов )) он игрок посильнее в плане результативности чем Максимен. Аллан сильно сдал, были травмы , и в 30 играх всего 1 гол .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilia Ashirov
Ответ <CRISTIANO>
Большущая потеря для Ньюкасла.
Большая потеря перед ЛЧ
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
классный дриблёр, нарезок много видел с ним
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василь Еремеев
Думаю Ньюкасл это будущий трамплин для тех кто хочет хорошо заработать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barceloneta
Он классный игрок! странно, что нет спроса со стороны топ-клубов! Завершение - да... но это больше психология
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хавбек+
француз топарь, одобряю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eziiko
Ответ <CRISTIANO>
Большущая потеря для Ньюкасла.
Я бы не сказал что прям большущая,сдал он в последний год
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ SaH4r.
классный дриблёр, нарезок много видел с ним
Да один из тех игроков, кто эффектный, но не эффектный. Красиво бежит, но как до удара дойдёт - начинаются проблемы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий