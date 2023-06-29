Гризманн убеждал Тюрама перейти в «Атлетико», но Маркус выбрал «Интер». Форвард «Гладбаха» посчитал, что не впишется в команду Симеоне
Антуан Гризманн пытался убедить Маркуса Тюрама перейти в «Атлетико».
Ранее сообщалось, что нападающий «Боруссии Менхенгладбах» подписал контракт с «Интером».
В феврале появилась информация об интересе к Тюраму со стороны «Атлетико». Мадридский клуб определил подписание форварда как главную цель на летнее трансферное окно.
По информации As, Гризманн неоднократно говорил с партнером по сборной Франции, убеждая его перейти в «Атлетико», однако Тюрам сделал выбор в пользу «Интера», поскольку посчитал, что ему будет трудно вписаться в систему Диего Симеоне.
В прошедшем сезоне Бундеслиги Маркус Тюрам забил 13 голов в 30 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.
4 комментария