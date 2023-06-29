Гризманн убеждал Тюрама перейти в «Атлетико», но Маркус выбрал «Интер». Форвард «Гладбаха» посчитал, что не впишется в команду Симеоне

Антуан Гризманн пытался убедить Маркуса Тюрама перейти в «Атлетико».

Ранее сообщалось, что нападающий « » подписал контракт с « ».

В феврале появилась информация об интересе к Тюраму со стороны «Атлетико». Мадридский клуб определил подписание форварда как главную цель на летнее трансферное окно.

По информации As, неоднократно говорил с партнером по сборной , убеждая его перейти в « », однако Тюрам сделал выбор в пользу «Интера», поскольку посчитал, что ему будет трудно вписаться в систему Диего Симеоне.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Маркус Тюрам забил 13 голов в 30 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.