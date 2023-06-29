Гризманн убеждал Тюрама перейти в «Атлетико», но Маркус выбрал «Интер». Форвард «Гладбаха» посчитал, что не впишется в команду Симеоне

Теги Боруссия Менхенгладбах Интер бундеслига Германия Атлетико Сборная Франции по футболу серия А Италия Ла Лига Диего Симеоне возможные трансферы Антуан Гризманн Маркус Тюрам Футбол

Антуан Гризманн пытался убедить Маркуса Тюрама перейти в «Атлетико».

Ранее сообщалось, что нападающий «Боруссии Менхенгладбах» подписал контракт с «Интером».

В феврале появилась информация об интересе к Тюраму со стороны «Атлетико». Мадридский клуб определил подписание форварда как главную цель на летнее трансферное окно.

По информации As, Гризманн неоднократно говорил с партнером по сборной Франции, убеждая его перейти в «Атлетико», однако Тюрам сделал выбор в пользу «Интера», поскольку посчитал, что ему будет трудно вписаться в систему Диего Симеоне.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Маркус Тюрам забил 13 голов в 30 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.

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4 комментария

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Shadow1882
Маркус решил сравнить себя с Феликсом, а не с Гризманном, которого тоже когда-то не видели в футболе Симеоне. Жаль, но хотя бы понятно теперь
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Sema215
Было бы как с Лемаром,если б перешёл
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Emkafa
Ответ artem saribekyan
Вместо Тюрама Боруссия купила у Баварии нападающего сб.Армении Гранта-Леона Раноса! На деле он будет посильнее Тюрама. С первых же игр немцы в этом убедятся. Гладбах провернул хорошую сделку.
Ага! Ровно настолько же, насколько сборная Армении сильнее Франции! :)))
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