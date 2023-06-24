Агенты Гризманна встретились с «Аль-Насром». Клуб Роналду думает о выкупе форварда за 25 млн евро (Foot Mercato)

Теги Атлетико Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн привлек внимание команды Криштиану Роналду.

По сведениям Foot Mercato, «Аль-Наср» изучает возможность приобретения форварда «Атлетико», в контракте которого предусмотрены отступные в размере 25 млн евро.

Представители клуба, намереваясь оценить доступность француза, уже встретились в Лондоне с его агентами.

32-летний нападающий завершил последний сезон Ла Лиги с 15 голами и 16 результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев

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СуперНегр228
Астанавитесь!
+40
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+40
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Лысый череп
Ответ СуперНегр228
Астанавитесь!
Тебя услышали, они отступают
+29
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+29
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Абдул Абакаев
снова хочет в лейтенанта превратиться?
Он нынешнего Рона на банку посадит
+26
-7
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Shadow1882
Вот только Гриз не хочет уходить. Кажется, он не из тех, кто побежит за миллиардами. Скорее отработает контракт и уедет в США любимый баскетбол смотреть
+19
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VERBLYUD
Ответ Екн Лор
У Гризманна появился шанс сыграть в команде с настоящим инопланетянином
Гризманн в плей-офф Евро-2016 - 5+2, МВП Евро-2016
Кришти в плей-офф 10 ЧМ и Евро - 3+2, 0 МВП крупных турниров за 20 лет
+13
-3
+10
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Зелёный гопник
Похоже скоро азиатская лига чемпионов будет самым престижным клубным турниром на планете 😁
+8
-1
+7
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VERBLYUD
Ответ Екн Лор
Комментарий удален модератором
Из которых всего лишь 3 в плей-офф?) Гризи за один турнир забил больше, чем кришти за 20 лет)) Ты должен признать, что кришти главный позорник в истории крупных турниров сборных. Играя за реал даже Бензема показывал топовые цифры в лч, на важных турнирах без суперпартнеров наш кришти пропадает)
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VERBLYUD
Ответ murad mirzaev
Антуан два раза подряд становился МВП международного турнира (2016,2018) и это не смешные награды как у месси,а реально заслуженные)
Месси 4 раза становился лучшим игроком крупных турниров(рекорд) и имеет 28 Г+П в 28 матчах плей-офф крупных турниров(рекорд). Месси - это космический уровень. Мы сейчас сравниваем тащера Гризманна с позорником кришти
+6
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Абдул Абакаев
Ответ Фанат Лионеля Месси
Он нынешнего Рона на банку посадит
по игре да. а Роналду уже и не про игру ведь
+6
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Абдул Абакаев
снова хочет в лейтенанта превратиться?
+4
-1
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Александр Тихомиров
Ответ Shadow1882
Вот только Гриз не хочет уходить. Кажется, он не из тех, кто побежит за миллиардами. Скорее отработает контракт и уедет в США любимый баскетбол смотреть
вопрос суммы только) в сша смотреть баскет всегда успеет
+2
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Адилет Асанкожоев
Гризманн и Роналду в атаке - это будет имба
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Footballeur
Гризманн последний футболист которого позовут в СА с его цветными волосами. Там ему опасно находиться.
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error505
Футбольный симулятор
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hit 4625
В Атлетико останется, к тому же он в МЛС предпочитает вроде
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Yusa Naza
Ответ Екн Лор
У Гризманна появился шанс сыграть в команде с настоящим инопланетянином
Ты что-то знаешь про саудитов?
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havoc3
Ответ avcgloronalduMU
гризман фанат Роналду, если сыграют за одну команду - будет топ саудиты хорошо усиливают чемпионат, многие топ звёзды ко двору
Списанные звезды.
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Екн Лор
Ответ VERBLYUD
Гризманн в плей-офф Евро-2016 - 5+2, МВП Евро-2016 Кришти в плей-офф 10 ЧМ и Евро - 3+2, 0 МВП крупных турниров за 20 лет
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savik-A.M.
Ответ Фанат Лионеля Месси
Он нынешнего Рона на банку посадит
Не посадит , Гризман в плане медийности считай никто
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Максим Собакевич
Ответ hit 4625
В Атлетико останется, к тому же он в МЛС предпочитает вроде
Вопрос суммы.
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Максим Собакевич
Ответ Alda
кто мешает другим клубам купить Гризмана по отступным? 25 миллионов не готовы платить за топа, уход которого в другую лигу убивает футбол? где логика?)
Вопрос не в отступных, а в зарплате
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Alda
Ответ kemal_spartak
Надоели эти арабы Убивают футбол баблом
кто мешает другим клубам купить Гризмана по отступным? 25 миллионов не готовы платить за топа, уход которого в другую лигу убивает футбол? где логика?)
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deadjoker
Лучше сауля туда продать
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Альберт Акчурин
Гризману 32....
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Moe Joe
Провёл один из лучших сезонов в карьере, зачем ему сейчас туда?
может еще что-то выиграть с Атлетико. Команда преобразовалась, и Антуан является одним из ключевых игроков
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