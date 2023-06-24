Антуан Гризманн привлек внимание команды Криштиану Роналду.

По сведениям Foot Mercato, « » изучает возможность приобретения форварда « », в контракте которого предусмотрены отступные в размере 25 млн евро.

Представители клуба, намереваясь оценить доступность француза, уже встретились в Лондоне с его агентами.

32-летний нападающий завершил последний сезон с 15 голами и 16 результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.