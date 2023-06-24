Агенты Гризманна встретились с «Аль-Насром». Клуб Роналду думает о выкупе форварда за 25 млн евро (Foot Mercato)
Антуан Гризманн привлек внимание команды Криштиану Роналду.
По сведениям Foot Mercato, «Аль-Наср» изучает возможность приобретения форварда «Атлетико», в контракте которого предусмотрены отступные в размере 25 млн евро.
Представители клуба, намереваясь оценить доступность француза, уже встретились в Лондоне с его агентами.
32-летний нападающий завершил последний сезон Ла Лиги с 15 голами и 16 результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Кришти в плей-офф 10 ЧМ и Евро - 3+2, 0 МВП крупных турниров за 20 лет
может еще что-то выиграть с Атлетико. Команда преобразовалась, и Антуан является одним из ключевых игроков