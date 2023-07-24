Где смотреть Реал Мадрид – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, Клубные товарищеские матчи 27 июля

Теги Манчестер Юнайтед Реал Мадрид товарищеские матчи (клубы) Футбол

В четверг, 27 июля, сыграют Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед в рамках Клубных Товарищеских Матчей.

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Во сколько играют Реал Мадрид – Манчестер Юнайтед

  • Начало матча запланировано на 03:30 по московскому времени.

Реал Мадрид: все новости

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Прогноз на матч Реал – МЮ

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