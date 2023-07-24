Где смотреть Реал Мадрид – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, Клубные товарищеские матчи 27 июля
В четверг, 27 июля, сыграют Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед в рамках Клубных Товарищеских Матчей.
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- Игра пройдет на стадионе «Релиант стадиум» в Хьюстоне.
- Встречу будет в прямом эфире показывать один из зарубежных каналов, доступных в IP-TV сервисах и у букмекеров.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Реал Мадрид – Манчестер Юнайтед
- Начало матча запланировано на 03:30 по московскому времени.
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