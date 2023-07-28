28 июля Ювентус и Милан сыграют в рамках подготовки к новому сезону. Товарищескую встречу проведут в Калифорнии, а игра начнется в 05:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: ничья (1.84)

В каких составах выйдут команды на поле? Как себя проявят новички «бьянконери» и «россонери»? С каким счетом закончится игра? Кто станет автором голов? Ответы на эти вопросы вы получите, посмотрев игру итальянских грандов, а наш прогноз поможет сделать осмысленную ставку на игру.

Ювентус

Туринцы планомерно готовятся к сезону, и укрепляют линию нападения. Так, в это межсезонье состав команды пополнили Аркадиуш Милик, Тимоти Веа, а также Мойзе Кин. В полузащиту был подписан Мануэль Локателли. Что касается игроков, которые ушли из клуба, то отметим переход аргентинского ветерана Анхеля Ди Марии в Бенфику, а также уход в аренду Артура.

Что касается подготовки к новому сезону, то туринцы 23 июля должны были сыграть с Барселоной, однако встреча была отменена.

Статистика и цифры (по последним пяти играм):

пропущено в среднем 1.40 гола за игру;

забито в среднем 1.00 гола за игру;

забито 5 голов;

пропущено 7 голов.

Милан

«Россонери» отправили в аренду Даниэля Мальдини, а также солидно заработали на продаже Сандро Тонали. Кроме того, в свои клубы из аренд вернулись Браим Диас, Сержиньо Дест и Астер Вранкс. Но не обошлось и без громких трансферов «на вход». Так, теперь защищать красно-черные цвета будут Лука Ромеро, Кристиан Пулишич, Тиджани Райндерс, Ноа Окафор и Рубен Лофтус-Чик. Кроме того, была усилена и вратарская позиция — в команду из Аталанты перебрался Марко Спортьелло.

Милан, в отличие от Ювентуса, уже провел две товарищеские встречи в рамках подготовки к новому сезону. Так, 20 июля «россонери» катком прошлись по скромному Лумеццане (7:0), в той встрече, к слову, отличился новичок команды Лука Ромеро. А 24 июля Милан в упорной борьбе уступил мадридскому Реалу (2:3). Голами в составе «россонери» отличились все тот же Лука Ромеро и Фикайо Томори, ну а другой новичок команды — Кристиан Пулишич записал на свой счет голевую передачу.

Статистика и цифры (по последним пяти играм):

пропущено в среднем 0.60 гола за игру;

забито в среднем 3.00 гола за игру;

забито 15 голов;

пропущено 3 гола.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Ювентус – Милан

Букмекеры в равной степени отдают предпочтение и Ювентусу и Милану, что неудивительно, учитывая товарищеский характер встречи. Вряд ли оба коллектива ставят результат во главу угла. Так, букмекерская контора BetBoom дает на ничью коэффициент 1.84, в то время, как победа «Ювентуса» оценивается в 2.34, а виктория «Милана» в 2.29.

Что касается истории противостояния команд, то в 255 играх туринцы одержали верх 97 раз, а Милан побеждал соперника в 78 поединках. В трех предыдущих встречах были зафиксированы следующие результаты:

Ювентус — Милан 0:1

Милан — Ювентус 2:0

Милан — Ювентус 0:0

Предположим, что в матче обе команды не смогут сохранить свои ворота в неприкосновенности — косвенно в пользу этого аргумента говорят трансферы атакующих футболистов. Однако победителя в матче не будет. Наш прогноз — ничья.

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