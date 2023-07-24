В пятницу, 28 июля, сыграют Ювентус и Милан в рамках Клубных Товарищеских Матчей.

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Игра пройдет на стадионе «Стабхаб Сентер» в Карсоне, Калифорния.

Встречу будет в прямом эфире показывать один из зарубежных каналов, доступных в IP-TV сервисах.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ювентус – Милан

Начало матча запланировано на 05:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ювентус – Милан