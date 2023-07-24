Жеребьевка 3-го раунда Лиги чемпионов. «Марсель» сыграет с «Днепром» или «Панатинаикосом», «Астана» или «Динамо» Загреб – с AEK и другие пары

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В Ньоне прошла жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

Группа 1

«Ракув» (Польша) / «Карабах» (Азербайджан) – «Арис» Лимасол (Кипр) / БАТЭ (Беларусь)

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) / «Слован» Братислава (Словакия) – «Шериф» (Молдова) / «Маккаби» Хайфа (Израиль)

AEK (Греция) – «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Астана» (Казахстан)

Группа 2

«Лудогорец» (Болгария) / «Олимпия» Любляна (Словения) – «Жальгирис» (Литва) / «Галатасарай» (Турция)

«Брейдаблик» (Исландия) / «Копенгаген» (Дания) – «Спарта» Прага (Чехия)

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) / «Хэкен» (Швеция) – ХИК (Финляндия) / «Мольде» (Норвегия)

Путь представителей лиг

«Брага» (Португалия) – «Бачка Топола» (Сербия)

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Серветт» (Швейцария) / «Генк» (Бельгия)

«Днепр-1» (Украина) / «Панатинаикос» (Греция) – «Марсель» (Франция)

ПСВ (Нидерланды) – «Штурм» (Австрия)

Матчи этого раунда пройдут 8/9 и 15 августа.

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3 комментария

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& Co1366
Марсель & ПСВ должны пройти этот раунд.
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Сорян за вопрос, но что это за Днепр? Новый, да?
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