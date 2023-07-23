Захарян может перейти в «Лацио» на следующей неделе. «Динамо» получит 15 млн евро с учетом бонусов и процент от перепродажи («РБ Спорт»)
Арсен Захарян может уже скоро перейти в «Лацио» из «Динамо».
По информации «РБ Спорт», сделку по переходу полузащитника могут закрыть уже на следующей неделе. Речь идет о полноценном трансфере.
Сумма трансфера составит около 15 млн евро с учетом бонусов. Кроме того, «Динамо» сохранит процент от прибыли с последующей продажи футболиста.
Вариант с «Лацио» привлекает «Динамо» более или менее понятной процедурой перевода денег в Россию – ранее клуб продал 50% прав на Николу Моро «Болонье». За этот трансфер «Динамо» уже получило деньги.
В игре 1-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (1:3) Арсен отыграл все 90 минут и результативными действиями не отметился.
Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.
😂
Раскрою секрет) имеется ввиду через оффшоры )
Итальянцы тоже ими пользуются, в отличие от клубов северной Европы )
Снаряды ложаться все ближе !
Если всё дай Бог получится, удачи Захаряну.