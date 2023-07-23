Захарян может перейти в «Лацио» на следующей неделе. «Динамо» получит 15 млн евро с учетом бонусов и процент от перепродажи («РБ Спорт»)

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва деньги Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян может уже скоро перейти в «Лацио» из «Динамо».

По информации «РБ Спорт», сделку по переходу полузащитника могут закрыть уже на следующей неделе. Речь идет о полноценном трансфере.

Сумма трансфера составит около 15 млн евро с учетом бонусов. Кроме того, «Динамо» сохранит процент от прибыли с последующей продажи футболиста.

Вариант с «Лацио» привлекает «Динамо» более или менее понятной процедурой перевода денег в Россию – ранее клуб продал 50% прав на Николу Моро «Болонье». За этот трансфер «Динамо» уже получило деньги.

В игре 1-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (1:3) Арсен отыграл все 90 минут и результативными действиями не отметился.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

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47 комментариев

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Royal Watcher
Это было бы волшебно просто ….
+67
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Твой любимый хейтер
Директор Лацио всё опроверг, разве нет?
+31
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ Твой любимый хейтер
Директор Лацио всё опроверг, разве нет?
Да тут за пару часов уже 3 новости про него, это же спортс)
+20
-2
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bedLaM
Ответ Твой любимый хейтер
Директор Лацио всё опроверг, разве нет?
сегодня опроверг, завтра подпишут, классика)
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Евгений Стрекалов
Новости из разных источников. Все это, конечно, очень интересно, но ничего не понятно. Пока не увидим публикаций от Романо или Скиры (либо же других достоверных источников) можно не придавать большого значения всем этим публикациям и всему этому инфошуму.
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Егор Егор
Ответ kemal_spartak
У меня вопрос: зачем он им?! Захарян ничего такого не показывает, прошлый сезон провален полностью… Раздули из посредственного игрока звезду
Они просто футбол смотрят, а не за Спартак болеют
+9
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Владимир Никаноров
Наконец то появился идеальный вариант!!! Доброго пути Захаряну!!!
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Кеша
Дай Бог Арсену найти себя в новом клубе. Не очень пошло в Динамо с определенного момента . Дай Бог пойдет в Лацио по дорожке Колыванова , Симутенкова на радость болельщикам Динамо и родителей , а может и лучше выстрелит .
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Mbest77
Понятный способ перевода денег в Россию
😂
Раскрою секрет) имеется ввиду через оффшоры )
Итальянцы тоже ими пользуются, в отличие от клубов северной Европы )
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argentina10
я лично буду только рад, если Арсен останется, у нас вообще играть некому, а нормальных трансферов все нет, одни обещания от руководства..
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nikita1708
Ответ Андрей Балабаев
А тут вопили что за 8 отдавать надо не глядя. Надо всë-таки себя и своих игроков хоть немного уважать
Дело в том, что у Захаряна истекает контракт летом 24. и с декабря с ним можно вести переговоры. В итоге если его не продадут за 8 . он уйдет бесплатно
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AlexZhano__
В чём подвох? Слишком хорошо, чтобы быть правдой.
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wadwill13
все что говорят не правда и не нужно читать. во первых это третья сама себе противоречивая новость на этом фейко-сайте за день. во вторых оплату российский клуб получить не сможет никак! в третьих лацио как и другой итальянский клуб не может заплатить сейчас 15 млн в связи с баном на переводы на восток в стране и бюджетному кредитному договору с банками которые не могут делать переводы даже через обшоры так как сами могут словить штрафы выше чем 15 млн. далее в самой Италии куча скаутских форумов где люди откровенно пишут что не следили за данным игрок. поясняю: в современном футболе перед ЛЮБОЙ покупкой игрока его сначала смотрят в живую посылая стаутов и их ассистентом. которые следят за открытыми тренировками и матчами В живую и это крайне важнее цифр статистики. плюс перед самой покупкой обычно посылается человек который живёт месяц-три чтобысмотреть за игроком и периодически общаться с ним или с академией. так делают абсолютно все клубы топ 7 лиг Европы от грантов до слабых. поэтому скаутсуие отделы 6асчитыапют немало людей у них и помощников которые внештата получают разовые деньги в случае перехода. поэтому про данного игрока пишут только наши, так же как и с захаряном. один в один. хватит читать утки.
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KozlikX
давай сеня
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алексей любовь
Источник Эль Балабол
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dalmolchun
Ответ Mbest77
Понятный способ перевода денег в Россию 😂 Раскрою секрет) имеется ввиду через оффшоры ) Итальянцы тоже ими пользуются, в отличие от клубов северной Европы )
Скажу больше, оффшорами пользуется вся Европа. А Австрия, Венгрия, Бельгия, Швейцария, Великобритания и еще несколько стран Европы сами являются оффшорными зонами)
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Hong Kil
Т.е. спортивного директора Лацио уже уволили?
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skorpy55
Ответ argentina10
я лично буду только рад, если Арсен останется, у нас вообще играть некому, а нормальных трансферов все нет, одни обещания от руководства..
Володь, ты где пропадал в самые нужные моменты?
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Рокко Сиффредди
Нет, только не Захаряна.
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ГЛЕБ
Отличный вариант , удачи Захаряну.
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Динамо выиграет со сделки, а на эти деньги могут купить 2 аргентинцев в Оренбурге и проблем не будет, Личка спокойно их встроит в состав...
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OldRedWhite
Заболотному только 32, вчера гол …
Снаряды ложаться все ближе !
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Roman Araslanov
Лацио заявляет что платить столько не готов, инсайдеры пишут что переход «вот вот и будет». Что за Захарян Шрёдингера?
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verhowen
Вот это уже другой разговор.
Если всё дай Бог получится, удачи Захаряну.
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JENNINGS
Хоть бы получилось!🙏
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