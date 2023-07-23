Арсен Захарян может уже скоро перейти в «Лацио» из «Динамо».

По информации «РБ Спорт», сделку по переходу полузащитника могут закрыть уже на следующей неделе. Речь идет о полноценном трансфере.

Сумма трансфера составит около 15 млн евро с учетом бонусов. Кроме того, « » сохранит процент от прибыли с последующей продажи футболиста.

Вариант с « » привлекает «Динамо» более или менее понятной процедурой перевода денег в Россию – ранее клуб продал 50% прав на Николу Моро «Болонье». За этот трансфер «Динамо» уже получило деньги.

В игре 1-го тура Мир между «Динамо» и «Краснодаром» (1:3) отыграл все 90 минут и результативными действиями не отметился.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.