Директор «Лацио»: «За Захаряна хотят слишком много денег. Не думаю, что наш клуб пойдет на это»

Спортивный директор «Лацио» отреагировал на новости об интересе клуба к Арсену Захаряну.

«Они хотят слишком много денег за Захаряна. Не думаю, что наш клуб пойдет на это», – заявил Анджело Фабиани.

Ранее появилась информация о том, что переговоры между «Динамо» и « » о трансфере близки к успешному завершению. Сообщалось, что итальянский клуб хочет купить игрока за 15 млн евро после неудачи в переговорах по Петру Зелиньскому из «Наполи».

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за « » в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

В игре 1-го тура Мир между «Динамо» и «Краснодаром» (1:3) Арсен отыграл все 90 минут и результативными действиями не отметился.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.