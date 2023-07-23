Директор «Лацио»: «За Захаряна хотят слишком много денег. Не думаю, что наш клуб пойдет на это»

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Спортивный директор «Лацио» отреагировал на новости об интересе клуба к Арсену Захаряну.

«Они хотят слишком много денег за Захаряна. Не думаю, что наш клуб пойдет на это», – заявил Анджело Фабиани.

Ранее появилась информация о том, что переговоры между «Динамо» и «Лацио» о трансфере Арсена близки к успешному завершению. Сообщалось, что итальянский клуб хочет купить игрока за 15 млн евро после неудачи в переговорах по Петру Зелиньскому из «Наполи».

В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

В игре 1-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (1:3) Арсен отыграл все 90 минут и результативными действиями не отметился.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

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32 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
отказывают Фейеноорду потому что хотят 15 лимонов Лацио даёт 15 лимонов- опять что то не так
Не дает Лацио столько за него. Об этом и речь.
+24
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Не придумал...
А я уже обрадовался...
+10
-2
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Roman Araslanov
Я так понимаю Динамо по итогу за Захаряна хочет получить 0 евро?
+5
-2
+3
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AMORR 987
В итоге уйдет бесплатно)
+5
-2
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Василий Васильев
Ответ AMORR 987
В итоге уйдет бесплатно)
в Зенит на лавку
+7
-4
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druff
Жалобы на высокую стоимость от авторов многолетней продажи Милинковича-Савича
+3
0
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Не придумал...
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
отказывают Фейеноорду потому что хотят 15 лимонов Лацио даёт 15 лимонов- опять что то не так
не факт, что Лацио предложил 15млн.
+3
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Faust Doc
Шел 10 год продажи Захаряна....
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Servelat-fcdm
Ответ aliev.islam.1976@icloud.com
2-ой Шапи
Что вообще общего у них?
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Человек1991
Кто нибудь скажите ему что Челси купил Мудрика за 100 лимонов ) А Захарян то получше него будет)
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Евгений Стрекалов
То есть факт заинтересованности подтвердил этими словами. Что до этого сделали и Фейенорд с Аяксом. Все это не последние клубы в Европе. Значит это не вброс агента, только с целью того, чтобы выбить контракт пожирнее от Динамо. А это уже многого стоит. Если даже в это ТО не уйдет, то вполне может уйти в крепкий клуб из Европы следующим летом, если не провалит этот сезон. За ним явно следят и он, видимо, является далеко не последней опцией у многих клубов даже несмотря на не самый лучший прошлый сезон. В общем, все от него зависит.
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Born is the King
Лацио покупает Хадсона Одои
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blaugrano
Ответ Человек1991
Кто нибудь скажите ему что Челси купил Мудрика за 100 лимонов ) А Захарян то получше него будет)
Трансфер Мудрика - это не совсем футбольная история. Да и ушёл он в АПЛ, где 100 млн - обычное дело.
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Mixos Demid
Надо продавать! Иначе год будет грустить и уйдёт следующим летом бесплатно!
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Hong Kil
Армянские менеджеры еще не всех директоров в Эуропе опросили?
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ygcn5c2ty9
За Закаряна хотят около 10 тысяч суторминых, это невозможно
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Матвей Суицидин
А за Зелинского они сколько интересно предлагали
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шлеп нога
какий 15??? 5 максимум!
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aliev.islam.1976@icloud.com
2-ой Шапи
+6
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