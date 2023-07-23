Директор «Лацио»: «За Захаряна хотят слишком много денег. Не думаю, что наш клуб пойдет на это»
Спортивный директор «Лацио» отреагировал на новости об интересе клуба к Арсену Захаряну.
«Они хотят слишком много денег за Захаряна. Не думаю, что наш клуб пойдет на это», – заявил Анджело Фабиани.
Ранее появилась информация о том, что переговоры между «Динамо» и «Лацио» о трансфере Арсена близки к успешному завершению. Сообщалось, что итальянский клуб хочет купить игрока за 15 млн евро после неудачи в переговорах по Петру Зелиньскому из «Наполи».
В минувшем сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
В игре 1-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (1:3) Арсен отыграл все 90 минут и результативными действиями не отметился.
Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.
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