«Зенит» не станет слабее из-за ухода Малкома. Но он потеряет креативного игрока, способного решить исход». Семшов о хавбеке

Теги Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия Зелимхан Бакаев Малком Футбол

Игорь Семшов высказался об уходе Малкома из «Зенита» в «Аль-Хилаль».

Экс-игрок сине-бело-голубых выразил мнение после победы петербургского клуба над «Пари НН» (2:0) в 1-м туре Мир РПЛ.

«Зениту» всегда тяжело, независимо каким составом они играют – русскими, смешанным составом или бразильцами. На них все настраиваются и хотят отобрать очки.

Петербуржцам нужно будет приложить максимум усилий, чтобы держаться на своем уровне. Если бы не удаление, то было бы еще тяжелее. Я считаю, что это был не фол последней надежды, но надо читать правила.

Я бы не стал говорить, что Бакаев – замена Малкому, он боевая единица «Зенита». Если бразилец уйдет из команды с Венделом, то петербуржцы будут пытаться купить еще футболистов на эти позиции. «Зенит» не станет слабее в случае ухода Малкома. Но они потеряют креативного игрока, который может решить исход матча.

Если говорить про Кассьерру, то адаптация у него прошла, когда он переходил в «Сочи». Удивительно, что он в прошлом году мало забил. Они с Сергеевым могут менять друг друга. Конкуренция никому из них не помешает, они будут только прибавлять», — сказал Семшов.

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11 комментариев

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Тимур Таубаев
Ответ z3yjyzh29x
Арифметика на уровне второго класса. Там одну з/п потратили лямов 25-30, а премиальные и кучу плюшек. 60 млн хорошие деньги за этого игрока, но они явно не отбили затраты на него.
Так а причем тут не отбили затраты ?
он что , не играл 4 года что-ли и не приносил пользу ?
нужно было за 100 продать по твоей логике ? 60 - хорошая цена
+8
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ z3yjyzh29x
Арифметика на уровне второго класса. Там одну з/п потратили лямов 25-30, а премиальные и кучу плюшек. 60 млн хорошие деньги за этого игрока, но они явно не отбили затраты на него.
Но у тебя на уровне первого. Впервые вижу,чтобы в плюс по трансферу еще и зп включали. Это комплексы или что?
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Сергей48
Семшов прав по сути. В любом случае потеря ключевого и полезного игрока, повлечёт какие то проблемы. Как с ними справится команда, будет интересно понаблюдать?
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Трент Резнор
Ага, Бакаев с Сергеевым зарешают 🤦‍♂️
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Доктор Верховцев
Ответ z3yjyzh29x
Арифметика на уровне второго класса. Там одну з/п потратили лямов 25-30, а премиальные и кучу плюшек. 60 млн хорошие деньги за этого игрока, но они явно не отбили затраты на него.
По твоей логике, игроки должны клубам платить, чтобы что-то там «отбить».
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