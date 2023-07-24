«Зенит» не станет слабее из-за ухода Малкома. Но он потеряет креативного игрока, способного решить исход». Семшов о хавбеке
Игорь Семшов высказался об уходе Малкома из «Зенита» в «Аль-Хилаль».
Экс-игрок сине-бело-голубых выразил мнение после победы петербургского клуба над «Пари НН» (2:0) в 1-м туре Мир РПЛ.
«Зениту» всегда тяжело, независимо каким составом они играют – русскими, смешанным составом или бразильцами. На них все настраиваются и хотят отобрать очки.
Петербуржцам нужно будет приложить максимум усилий, чтобы держаться на своем уровне. Если бы не удаление, то было бы еще тяжелее. Я считаю, что это был не фол последней надежды, но надо читать правила.
Я бы не стал говорить, что Бакаев – замена Малкому, он боевая единица «Зенита». Если бразилец уйдет из команды с Венделом, то петербуржцы будут пытаться купить еще футболистов на эти позиции. «Зенит» не станет слабее в случае ухода Малкома. Но они потеряют креативного игрока, который может решить исход матча.
Если говорить про Кассьерру, то адаптация у него прошла, когда он переходил в «Сочи». Удивительно, что он в прошлом году мало забил. Они с Сергеевым могут менять друг друга. Конкуренция никому из них не помешает, они будут только прибавлять», — сказал Семшов.
он что , не играл 4 года что-ли и не приносил пользу ?
нужно было за 100 продать по твоей логике ? 60 - хорошая цена