«Зенит» не станет слабее из-за ухода Малкома. Но он потеряет креативного игрока, способного решить исход». Семшов о хавбеке

Игорь Семшов высказался об уходе Малкома из «Зенита» в «Аль-Хилаль».

Экс-игрок сине-бело-голубых выразил мнение после победы петербургского клуба над «Пари НН» (2:0) в 1-м туре Мир .

« » всегда тяжело, независимо каким составом они играют – русскими, смешанным составом или бразильцами. На них все настраиваются и хотят отобрать очки.

Петербуржцам нужно будет приложить максимум усилий, чтобы держаться на своем уровне. Если бы не удаление, то было бы еще тяжелее. Я считаю, что это был не фол последней надежды, но надо читать правила.

Я бы не стал говорить, что – замена , он боевая единица «Зенита». Если бразилец уйдет из команды с Венделом, то петербуржцы будут пытаться купить еще футболистов на эти позиции. «Зенит» не станет слабее в случае ухода Малкома. Но они потеряют креативного игрока, который может решить исход матча.

Если говорить про Кассьерру, то адаптация у него прошла, когда он переходил в «Сочи». Удивительно, что он в прошлом году мало забил. Они с Сергеевым могут менять друг друга. Конкуренция никому из них не помешает, они будут только прибавлять», — сказал .