Игорь Семшов: «Бороться с «Зенитом» за золото будет нереально 3-4 года. Слишком хорошие трансферы»

Теги Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия Малком Клаудиньо Вендел Футбол

Игорь Семшов уверен, что у «Зенита» не будет конкурентов еще 4 года.

«Зенит» имеет хорошие возможности. Если у петербуржцев уйдут одни сильные футболисты, то в команду приедут новые хорошие игроки.

Чем сильнее футболист, тем быстрее он сможет адаптироваться к требованиям главного тренера. Поэтому у «Зенита» в ближайшее время не будет никаких проблем. Безусловно, в хороших командах всегда будет спрос на игроков, которые у них есть.

Будет ли тяжелее «Зениту» в борьбе за чемпионство, если из клуба уйдут Малком, Клаудиньо и Вендел? В ближайшие 3-4 года с петербуржцами будет нереально бороться за золотые медали. У «Зенита» слишком хорошие приобретения. У других клубов тоже есть покупки, но у сине-бело-голубых их больше», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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5 комментариев

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Злодей Спб
Ну теперь спартак точно заявится в медиа-лигу.
Там у него будут шансы на чемпионство :)
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Данко Лазович
Да вы задолбали. Можно бороться.
Рецепт прост, не поверите. Когда это делаю, сбегаются соседи.
Тренируйтесь играть в позиционный футбол, раз-два в касашку, двигайтесь, предлагайте себя, и ВАУ, вам откроется полполя, где можно разгонять атаку.
Блин, надеюсь никому не открыл секрет.
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Ростов-на-Дону
Ответ Velirpa
я российский чемпионат и до февраля прошлого года изредка смотрел, а теперь и вовсе матч не включаю.
мы тебя услышали.
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