Пономарев о Заболотном: «Это форвард не для ЦСКА. Ничего не создает, от него надо избавляться»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Антон Заболотный Федор Чалов Футбол

Владимир Пономарев раскритиковал игру форварда ЦСКА Антона Заболотного.

– Конечно, это форвард не для ЦСКА. Заболотный, не хочу оскорблять, не блещет изобретательностью, техникой, тактикой. Сам он ничего не создает. Я думаю, от него надо избавляться. Но в принципе такие иногда нужны. Он смелый, он лезет в борьбу. А что ему еще остается делать?

– Его же нельзя обвинить в том, что он не старается.

– Стараний мало для того, чтобы играть в основном составе в топовой команде. Этого недостаточно. Даже Чалову недостаточно с его умением забивать голы. Но он какие забивает голы? С одиннадцатиметровых и то, что отскочило от вратаря. А сам-то он лезет в эту борьбу. Сам же он не бежит с мячом.

Он тоже не умеет бежать с мячом – дриблинга у него нет. Я уже не говорю про Заболотного. У него вообще дриблинга нет. Он, наверное, не знает, что это такое.

– Нужно ли ЦСКА искать замену Заболотному?

– На безрыбье и рак рыба, но нужно подыскивать хороших, интересных ребят. Как Малком, допустим, но такие редко бывают. Хотя Малком последнюю игру безобразно выдал.

Нужно искать хороших двух быстрых нападающих, которые забегали бы за спину защитникам. В недодачку и ветеран на одной ноге сыграет, – сказал экс-игрок ЦСКА.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
Объясни это Федотову.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Это талисман как и Набабкин. Как от них избавишься?!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xyg2rdwzx4
Не знаю кто этот Пономарев, но анализ - уровень мужик в алкоголичке на кухне. Заболотный плох, надо Малкома купить..странно что не Месси предложил.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartachh
По секрету от болельщиков РПЛ - он нигде ничего не создает. Это не только у вас в ЦСКА так)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Зато, как он красиво делает сальто, если вдруг забивает!😂
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Varenicks
Как можно сравнить Малкома с Заболотным? Заболотный у Федотова играет не в роли забивного форварда, он играет в подыгрыше, поэтому ждать обилия голов от него не стоит. Хотя действительно, даже для такой роли у него очень мало результативных действий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
thesuperdrum
Зе выполняет свою роль на поле. Он всегда был таким. И у Черчесова в сборной в том числе. Другое дело, что он — не игрок основы. Нужен забивной форвард в пару к Феде. Тот же Гайч не хуже Зе. Без трансферов в атаке будет совсем грустно с потерей Медины
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Напомню : Заболотный вернулся в ЦСКА,хотя мог и остаться в "Сочи" и поиграть в еврокубках (тогда ещё не отстранили).
После выкрутасов Фернандеса - такоц поступок Антона вызывает уважение. А что игра не идёт - так это к тренеру вопросы. Или просто реальная непруха. Лукаку в последний год тоже мазила 100 из 100. Но что поделать. Бывает.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mitos
Плечами открывает коридоры для прорыва)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Сравнить Малкома и Заболотного, конечно, интересный полет мысли. Другой вопрос, что у Цска не прям много кандидатов внутри лиги. Условно, появился Соболев и за ним быстро пришел Спартак, Шоморудов стал забивать и поехал в Италию, Сергеев в Зенит. Агаларов и Писарский не проявили себя на дистанции, хотя кто знает, как бы они играли в Цска. Тоже не факт, что лучше Заболотного. Глушенков тоже очень себе на уме парень, да и Локо ему точно лучше, вместе с Пияневым. Конечно, армейцы могли бы побороться за каждого из них, но не факт что убедили бы или игроки прижились.
На мой взгляд, им стоит посмотреть в сторону Восточной Европы, вряд ли там найдется второй Олич, но все же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LoveGreguar
Федотов в ответ: Мало Заболотного, я ещё Ермакова буду ставить на каждый матч.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unknown artist
Что за гон на Зэ в последнее время. Да, его возможности ограничены, но он и не играет классического завершителя атак. Его задача цепляться за мячи в атаке, создавать пространство для инсайдов в виде Облякова и Чалова. К слову их голевой задор второй части сезона во многом заслуга Антона. Плюс он дает солидный объем и хорош в прессинге. Запросы по ЗП небольшие, пришел бесплатно, по самоотдаче вопросов нет. Откуда к нему столько негатива? Антон хорошо выполняет свою функцию, с какого хрена от игрока, который никогда не обладал скоростью и дриблингом резко стали требовать этих качеств в ультимативной форме?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RSI
Ответ xyg2rdwzx4
Не знаю кто этот Пономарев, но анализ - уровень мужик в алкоголичке на кухне. Заболотный плох, надо Малкома купить..странно что не Месси предложил.
Тебя в Гугле забанили?
Почитай про него и задай себе вопрос, имеешь ли ты право так писать про легенду. Да и вообще про старшего человека, понимающего в футболе!!! Судя по твоему комментарию, именно твой "анализ" - уровня, который ты приписываешь ветерану.
Не нравится, не согласен - просто так и напиши, или пройди мимо. Но нет: надо старшего человека облить помоями... На Кавказе говорят: что воздашь родителям, то получишь от детей. Тебя ждет в старости такое же отношение, какое ты проявляешь сейчас к старшим.
Это относится и к тем, кто поставил плюсики.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Ikononov
Ответ Сергей Жарковский
Зато, как он красиво делает сальто, если вдруг забивает!😂
Держать человека ради пары сальто в год... Ну такое)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rbh2010
Ответ Varenicks
Как можно сравнить Малкома с Заболотным? Заболотный у Федотова играет не в роли забивного форварда, он играет в подыгрыше, поэтому ждать обилия голов от него не стоит. Хотя действительно, даже для такой роли у него очень мало результативных действий.
Заболотный играет?
Эти слова не про негою. Он мучается
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Торна
Ответ unknown artist
Что за гон на Зэ в последнее время. Да, его возможности ограничены, но он и не играет классического завершителя атак. Его задача цепляться за мячи в атаке, создавать пространство для инсайдов в виде Облякова и Чалова. К слову их голевой задор второй части сезона во многом заслуга Антона. Плюс он дает солидный объем и хорош в прессинге. Запросы по ЗП небольшие, пришел бесплатно, по самоотдаче вопросов нет. Откуда к нему столько негатива? Антон хорошо выполняет свою функцию, с какого хрена от игрока, который никогда не обладал скоростью и дриблингом резко стали требовать этих качеств в ультимативной форме?
Тут правильнее сказать не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Речь не о том чтоб стрелять в пианиста, а найти хорошего, более талантливого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий