Пономарев о Заболотном: «Это форвард не для ЦСКА. Ничего не создает, от него надо избавляться»
Владимир Пономарев раскритиковал игру форварда ЦСКА Антона Заболотного.
– Конечно, это форвард не для ЦСКА. Заболотный, не хочу оскорблять, не блещет изобретательностью, техникой, тактикой. Сам он ничего не создает. Я думаю, от него надо избавляться. Но в принципе такие иногда нужны. Он смелый, он лезет в борьбу. А что ему еще остается делать?
– Его же нельзя обвинить в том, что он не старается.
– Стараний мало для того, чтобы играть в основном составе в топовой команде. Этого недостаточно. Даже Чалову недостаточно с его умением забивать голы. Но он какие забивает голы? С одиннадцатиметровых и то, что отскочило от вратаря. А сам-то он лезет в эту борьбу. Сам же он не бежит с мячом.
Он тоже не умеет бежать с мячом – дриблинга у него нет. Я уже не говорю про Заболотного. У него вообще дриблинга нет. Он, наверное, не знает, что это такое.
– Нужно ли ЦСКА искать замену Заболотному?
– На безрыбье и рак рыба, но нужно подыскивать хороших, интересных ребят. Как Малком, допустим, но такие редко бывают. Хотя Малком последнюю игру безобразно выдал.
Нужно искать хороших двух быстрых нападающих, которые забегали бы за спину защитникам. В недодачку и ветеран на одной ноге сыграет, – сказал экс-игрок ЦСКА.
После выкрутасов Фернандеса - такоц поступок Антона вызывает уважение. А что игра не идёт - так это к тренеру вопросы. Или просто реальная непруха. Лукаку в последний год тоже мазила 100 из 100. Но что поделать. Бывает.
На мой взгляд, им стоит посмотреть в сторону Восточной Европы, вряд ли там найдется второй Олич, но все же.
Почитай про него и задай себе вопрос, имеешь ли ты право так писать про легенду. Да и вообще про старшего человека, понимающего в футболе!!! Судя по твоему комментарию, именно твой "анализ" - уровня, который ты приписываешь ветерану.
Не нравится, не согласен - просто так и напиши, или пройди мимо. Но нет: надо старшего человека облить помоями... На Кавказе говорят: что воздашь родителям, то получишь от детей. Тебя ждет в старости такое же отношение, какое ты проявляешь сейчас к старшим.
Это относится и к тем, кто поставил плюсики.
Эти слова не про негою. Он мучается