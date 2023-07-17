Пономарев о Заболотном: «Это форвард не для ЦСКА. Ничего не создает, от него надо избавляться»

Владимир Пономарев раскритиковал игру форварда ЦСКА Антона Заболотного.

– Конечно, это форвард не для ЦСКА. Заболотный, не хочу оскорблять, не блещет изобретательностью, техникой, тактикой. Сам он ничего не создает. Я думаю, от него надо избавляться. Но в принципе такие иногда нужны. Он смелый, он лезет в борьбу. А что ему еще остается делать?

– Его же нельзя обвинить в том, что он не старается.

– Стараний мало для того, чтобы играть в основном составе в топовой команде. Этого недостаточно. Даже Чалову недостаточно с его умением забивать голы. Но он какие забивает голы? С одиннадцатиметровых и то, что отскочило от вратаря. А сам-то он лезет в эту борьбу. Сам же он не бежит с мячом.

Он тоже не умеет бежать с мячом – дриблинга у него нет. Я уже не говорю про Заболотного. У него вообще дриблинга нет. Он, наверное, не знает, что это такое.

– Нужно ли ЦСКА искать замену Заболотному?

– На безрыбье и рак рыба, но нужно подыскивать хороших, интересных ребят. Как Малком, допустим, но такие редко бывают. Хотя Малком последнюю игру безобразно выдал.

Нужно искать хороших двух быстрых нападающих, которые забегали бы за спину защитникам. В недодачку и ветеран на одной ноге сыграет, – сказал экс-игрок .